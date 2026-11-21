Marko Srdanović je potvrdio sjajnu formu ove sezone, postigao je osam golova bez promašaja. Odličan na crti je bio Branko Predović sa šest, dok su po pet pogodaka delo Milana Milića i Frana Mileta. Nik Ćirović je pogodio četiri puta, Vojin Čabrilo tri, Đorđe Draško dva, a jedan Aleksa Radenković. Po četiri odbrane Koste Dizdara i Luke Arsenića.

Kod gostiju iz Slovačke najefikasniji je bio Šimon Mahac sa sedam pogodaka, dok je Lukaš Peši dao četiri.

Podsetimo, Lale su osvojile ovaj trofej pre tri i po godine. Naredne nedelje će Dubočica da odigra dvomeč u Finskoj protiv PK-46.

U osminu finala je siguran i branilac trofeja Ohrid koji je kao nominalni gost u dvorani Biljanini izvori pobedio litvansku Dragunas Klajpedu sa 30:19. Odličnu partiju za tim Borisa Rojevića je pružio srpski reprezentativac Nikola Zečević sa sedam golova, dok se Darko Đukić tri puta upisao u strelce.

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