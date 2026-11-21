Novosađani prezimili u Evropi: Ubedljiva Voša, revanš u Slovačkoj samo formalnost
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Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 19:59
Tim Milutina Lučića pobedio Povašku Bistricu sa 34:23 u prvom meču šesnaestine finala EHF kupa
Posle Partizana koji je prezimeo u međunarodnom takmičenju, ali u Ligi Evrope posle ispadanja iz Lige šampiona, i vicešampion Srbije Vojvodina blizu je da nastavi bitisanje u EHF kupu i u 2027. godine.
Tim Milutina Lučića je razbio Povašku Bistricu na Slanoj bari sa 34:23, pa je revanš naredne nedelje u Slovačkoj izvesno samo formalnost. Ubedljivu prednost su domaćini stvorili već u prvih 30 minuta, imali i „plus sedam“. U nastavku su Slovaci smanjili na 17:21, ali su se brzo trgli domaći rukometaši i do kraja meča stvorili dvocifrenu prednost koja će da bude dovoljna za Top 16 fazu najslabijeg evropskog takmičenja.
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Marko Srdanović je potvrdio sjajnu formu ove sezone, postigao je osam golova bez promašaja. Odličan na crti je bio Branko Predović sa šest, dok su po pet pogodaka delo Milana Milića i Frana Mileta. Nik Ćirović je pogodio četiri puta, Vojin Čabrilo tri, Đorđe Draško dva, a jedan Aleksa Radenković. Po četiri odbrane Koste Dizdara i Luke Arsenića.
Kod gostiju iz Slovačke najefikasniji je bio Šimon Mahac sa sedam pogodaka, dok je Lukaš Peši dao četiri.
Podsetimo, Lale su osvojile ovaj trofej pre tri i po godine. Naredne nedelje će Dubočica da odigra dvomeč u Finskoj protiv PK-46.
U osminu finala je siguran i branilac trofeja Ohrid koji je kao nominalni gost u dvorani Biljanini izvori pobedio litvansku Dragunas Klajpedu sa 30:19. Odličnu partiju za tim Borisa Rojevića je pružio srpski reprezentativac Nikola Zečević sa sedam golova, dok se Darko Đukić tri puta upisao u strelce.
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