Objavljen kalendar za 2027: Vraćaju se Portugal i Turska

Vozači Formule 1 će sezonu 2027 započeti od 12. do 14. marta kada je na programu Velika nagrada Bahreina, a zanimljivo je da će već na otvaranju sezone biti održana prva Sprint trka. Narednog vikenda, od 19. do 21. marta, karavan će otići u Džedu, na Veliku nagradu Saudijske Arabije.

Formula 1 objavila je kalendar za narednu sezonu koja će početi 14. marta u Bahreinu, a završiti se 12. decembra u Abu Dabiju, a koja će sadržati 24 trke. Pored povratka u Portugal i Tursku, novitet je povećanje broja Sprint trka sa šest na deset, ali i održavanje Sprinta u Monaku.

Treća trka sezone biće Velika nagrada Australije od 2. do 4. aprila, a u Melburnu će se takođe održati subotnja Sprint trka, kao što će biti slučaj i narednog vikenda, od 9. do 11. aprila na Velikoj nagradi Japana u Suzuki. Nedelju dana kasnije, od 16. do 18. aprila, održaće se Velika nagrada Kine u Šangaju. Dve nedelje kasnije, Formula 1 seli se na severnoamerički kontinent, gde će se od 30. aprila do 2. maja održati Velika nagrada Majamija, a zatim posle tronedeljne pauze, od 21. do 23. maja i Velika nagrada Kanade. Montreal će biti domaćin četvrte Sprint trke sezone. Odlazak u Evropu rezervisan je za osmu rundu šampionata, Veliku nagradu Monaka od 4. do 6. juna. Ono što je pak iznenađujuće, ali i pomalo kontroverzno, jeste činjenica da su čelnici Formule 1 odlučili da trkački vikend u Kneževini po prvi put bude domaćin Sprinta. Poznato je da na uskoj uličnoj stazi već duže vreme nema prostora za preticanje, a kvalifikacije uglavnom odluče i krajnji ishod trke. Sada će, kako kažu iz Formule 1 „navijači imati priliku da uživaju ne samo u jednoj, već u dve takve spektakularne sesije“. Naravno, odmah se nameću mnoga pitanja, ali i ono najlogičnije, koje se tiče samog formata Sprint vikenda. Nakon jednog treninga u petak, slede kvalifikacije za Sprint trku, a ona je na programu u subotu, nekoliko sati uoči kvalifikacija za glavnu, nedeljnu trku. Vozači sigurno neće želeti da rizikuju incidente i oštećenja bolida tokom kraće trke koja nosi manje poena, posebno na stazi na kojoj je preticanje izuzetno teško, a zidovi su izuzetno blizu, pre nego što na red dođu kvalifikacije za veći ulog. Zbog toga mnogi ne vide poentu Sprinta u Monaku, a očekivanja za taj deo vikenda nisu naročito optimistična.

Dve nedelje nakon Monaka, od 18. do 20. juna, Formula 1 će se prvi put od 2021. godine vratiti u Portugal, na stazu Portimao. Sledi Velika nagrada Velike Britanije od 2. do 4 jula na Silverstonu, uz planiranu Sprint trku, nakon čega će vozači otići na Red Bul Ring za Veliku nagradu Austrije od 9. do 11. jula. Velika nagrada Belgije na stazi Spa-Frankoršam ugostiće karavan od 23. do 25. jula, a nedelju dana kasnije, od 30. jula do 1. avgusta biće održana Velika nagrada Mađarske na stazi Hungaroring, pre nego što vozači odu na zasluženi letnji odmor. Pauza će trajati mesec dana, nakon čega će se od 3. do 5. septembra održati Velika nagrada Italije u Monci, uz povratak Sprint trke prvi put od 2021. godine. Narednog vikenda, od 10. do 12. septembra, održaće se Velika nagrada Španije u Madridu. Slede tri uzastopna trkačka vikenda, a Azerbejdžan biće domaćin 16. runde šampionata od 24. do 26. septembra. Zatim sledi Velika nagrada Turske na stazi Istanbul Park, koja se od 1. do 3. oktobra vraća u šampionat prvi put od 2021. godine, a onda i Velika nagrada Singapura, od 8. do 10. oktobra. Nova poseta severnoameričkom kontinentu zakazana je za period od 22. do 24. oktobra i Veliku nagradu Sjedinjenih Država u Ostinu, posle koje će se od 29. do 31. oktobra Formula 1 naći u Meksiko Sitiju.