Objavljen kalendar za 2027: Vraćaju se Portugal i Turska
Vreme čitanja: 5min | sre. 16.09.26. | 12:43
Monako domaćin jedne od deset Sprint trka
Formula 1 objavila je kalendar za narednu sezonu koja će početi 14. marta u Bahreinu, a završiti se 12. decembra u Abu Dabiju, a koja će sadržati 24 trke. Pored povratka u Portugal i Tursku, novitet je povećanje broja Sprint trka sa šest na deset, ali i održavanje Sprinta u Monaku.
Vozači Formule 1 će sezonu 2027 započeti od 12. do 14. marta kada je na programu Velika nagrada Bahreina, a zanimljivo je da će već na otvaranju sezone biti održana prva Sprint trka. Narednog vikenda, od 19. do 21. marta, karavan će otići u Džedu, na Veliku nagradu Saudijske Arabije.
Izabrane vesti
Treća trka sezone biće Velika nagrada Australije od 2. do 4. aprila, a u Melburnu će se takođe održati subotnja Sprint trka, kao što će biti slučaj i narednog vikenda, od 9. do 11. aprila na Velikoj nagradi Japana u Suzuki. Nedelju dana kasnije, od 16. do 18. aprila, održaće se Velika nagrada Kine u Šangaju.
Dve nedelje kasnije, Formula 1 seli se na severnoamerički kontinent, gde će se od 30. aprila do 2. maja održati Velika nagrada Majamija, a zatim posle tronedeljne pauze, od 21. do 23. maja i Velika nagrada Kanade. Montreal će biti domaćin četvrte Sprint trke sezone.
Odlazak u Evropu rezervisan je za osmu rundu šampionata, Veliku nagradu Monaka od 4. do 6. juna. Ono što je pak iznenađujuće, ali i pomalo kontroverzno, jeste činjenica da su čelnici Formule 1 odlučili da trkački vikend u Kneževini po prvi put bude domaćin Sprinta. Poznato je da na uskoj uličnoj stazi već duže vreme nema prostora za preticanje, a kvalifikacije uglavnom odluče i krajnji ishod trke. Sada će, kako kažu iz Formule 1 „navijači imati priliku da uživaju ne samo u jednoj, već u dve takve spektakularne sesije“.
Naravno, odmah se nameću mnoga pitanja, ali i ono najlogičnije, koje se tiče samog formata Sprint vikenda. Nakon jednog treninga u petak, slede kvalifikacije za Sprint trku, a ona je na programu u subotu, nekoliko sati uoči kvalifikacija za glavnu, nedeljnu trku. Vozači sigurno neće želeti da rizikuju incidente i oštećenja bolida tokom kraće trke koja nosi manje poena, posebno na stazi na kojoj je preticanje izuzetno teško, a zidovi su izuzetno blizu, pre nego što na red dođu kvalifikacije za veći ulog. Zbog toga mnogi ne vide poentu Sprinta u Monaku, a očekivanja za taj deo vikenda nisu naročito optimistična.
Dve nedelje nakon Monaka, od 18. do 20. juna, Formula 1 će se prvi put od 2021. godine vratiti u Portugal, na stazu Portimao. Sledi Velika nagrada Velike Britanije od 2. do 4 jula na Silverstonu, uz planiranu Sprint trku, nakon čega će vozači otići na Red Bul Ring za Veliku nagradu Austrije od 9. do 11. jula.
Velika nagrada Belgije na stazi Spa-Frankoršam ugostiće karavan od 23. do 25. jula, a nedelju dana kasnije, od 30. jula do 1. avgusta biće održana Velika nagrada Mađarske na stazi Hungaroring, pre nego što vozači odu na zasluženi letnji odmor.
Pauza će trajati mesec dana, nakon čega će se od 3. do 5. septembra održati Velika nagrada Italije u Monci, uz povratak Sprint trke prvi put od 2021. godine. Narednog vikenda, od 10. do 12. septembra, održaće se Velika nagrada Španije u Madridu.
Slede tri uzastopna trkačka vikenda, a Azerbejdžan biće domaćin 16. runde šampionata od 24. do 26. septembra. Zatim sledi Velika nagrada Turske na stazi Istanbul Park, koja se od 1. do 3. oktobra vraća u šampionat prvi put od 2021. godine, a onda i Velika nagrada Singapura, od 8. do 10. oktobra.
Nova poseta severnoameričkom kontinentu zakazana je za period od 22. do 24. oktobra i Veliku nagradu Sjedinjenih Država u Ostinu, posle koje će se od 29. do 31. oktobra Formula 1 naći u Meksiko Sitiju.
Velika nagrada Brazila održaće se u Sao Paulu od 5. do 7. novembra, a takođe i osma Sprint trka sezone. Posle Brazila, zakazana je poseta Las Vegasu od 18. do 20. novembra.
Dva uzastopna vikenda na Bliskom istoku zatvoriće sezonu. Velika nagrada Katara održaće se od 3. do 5. decembra, a Velika nagrada Abu Dabija od 10. do 12. u istom mesecu. Zanimljivo je da će oba ova vikenda takođe sadržati Sprint trku.
Predsezonsko testiranje održaće se u Bahreinu od 24. do 27. februara.
Povodom povećanja broja Sprint trka, Formula 1 izdala je sledeće saopštenje:
„Zbog kontinuiranog uspeha i velike potražnje za ovim formatom, broj Sprint trka biće povećan sa šest na deset u 2027, što će navijačima, promoterima, emiterima i partnerima doneti još više takmičarske akcije tokom sezone. Od kada je Sprint uveden 2021. godine, podaci pokazuju da je ukupna gledanost vikenda sa Sprint trkom 12% veća u odnosu na vikende bez Sprinta, dok je Sprint kvalifikacija kod navijača do tri puta popularnija od slobodnog treninga. Čak 82% posetilaca vikenda sa Sprint trkom navodi da ona dodaje vrednost njihovoj ulaznici, dok 75% F1 navijača smatra da Sprint trke donose dodatnu vrednost kalendaru sezone. Kao rezultat toga, broj Sprint trka povećan je sa tri godišnje tokom 2021. i 2022. na šest godišnje u periodu od 2023. do 2026. godine, dok je za narednu sezonu planirano čak deset Sprint trka.”
O samom kalendaru, izvršni direktor i predsednik Formule 1 Stefano Domenikali je rekao: “Kalendar za 2027. godinu okuplja neke od najpoznatijih staza i najživopisnijih gradova na svetu, stvarajući neverovatnu pozornicu za još jednu nezaboravnu sezonu Formule 1. Oduševljeni smo što u šampionat ponovo uvodimo Portugal i Tursku, kao i što proširujemo Sprint trke na deset događaja, pružajući našim navijačima još više intenziteta, drame i borbe točak uz točak koje naš sport čine toliko posebnim.”
PIŠE: Maja Nakaradić