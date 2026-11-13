Oglasio se i SRS povodom napada na sudijski par iz Pančeva na Banjici

Kao u loša, stara vremena u srpskom rukometu – u modi su saopštenja.

Posle Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza povodom napada na sudije Marka Sekulića i Dušana Jovandića iz Pančeva na derbiju ARKUS lige, Crvena zvezda – Bor, oglasila se šturim saopštenjem i krovna organizacija – Srpski rukometni savez.

“Srpski rukometni savez najoštrije osuđuje dešavanja tokom i nakon završetka utakmice, trećeg kola ARKUS lige između ŽRK Crvene zvezde i ŽORK Bora, odigrane 11. novembra 2026. godine, kao i sve nemile događaje na poluvremenu ovog meča, koji je trebalo da bude praznik sporta i derbi kola. Srpski rukometni savez, takođe, najoštrije osuđuje fizičke i verbalne napade na međunarodna službena lica Marka Sekulića i Vladimira Jovandića, kao i Jovana Popadića, koji su neposredno po završetku utakmice čitav slučaj prijavili policiji. Apelujemo na rukovodstvo ARKUS lige, kao i na državne organe da, u zakonskim okvirima, neodložno pokrenu postupak i sankcionišu vinovnike ovog nemiilog događaja”, saopštili su na Tošinom bunaru.