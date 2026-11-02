Okupili se Orlovi: Estonci i Ukrajinci zagrevanje za SP u Nemačkoj, Dizdar umesto Milosavljeva

Orlovi su odradili prvi trening, a tu je i oporavljeni Lazar Kukić koji ne krije sreću što je ponovo sa ekipom.

“Ponovo smo na okupu posle dužeg vremena, nažalost nisam bio na tom poslednjem okupljanju i na dvomeču protiv Mađarske zbog povrede. To je sada prošlost. Hvala Bogu danas sam tu sa ekipom i presrećan sam što sam se vratio na teren. Osećam se odlično i eto ponavljam puno sam srećan što sam tu sa momcima. Očekuju nas dve utakmice, kvalifikacione za Evropsko prvenstvo. Odradili smo prvi trening, fali još nekoliko igrača da se priključe ekipi. Što se tiče Estonije, iskreno ne znam puno o tom timu, malo su nepoznanica, ali to ništa ne menja. Mi moramo da odigramo najbolje moguće i da dobijemo taj meč. Pozivam sve navijače da dođu u četvrtak na Slanu Baru, očekujemo ih u velikom broju i da svi uživamo u sportskoj predstavi”, rekao je srednji bek Srbije i PIK Segeda.

Selektor Raul Gonzales kaže da su ove dva utakmice dobra priprema za SP sredinom januara.

"Pripremamo se za ovu reprezentativnu nedelju. Imamo dve zvanične utakmice i važno je da sve ponovimo i podsetimo se svega u napadu i odbrani. Nemamo mnogo vremena, pa moramo da uradimo sve što možemo što je brže moguće. Imamo priliku da uradimo nešto dobro sada, ali i u budućnosti jer nas čeka prvenstvo. Ipak, najvažnije je da ove nedelje budemo potpuno fokusirani".

Golman Dejan Milosavljev će propustiti ovo okupljanje, a umesto njega reprezentaciji će se pridružiti mladi golman Vojvodine Kosta Dizdar.

“Dejan ima manji problem sa povredom. Važno nam je da svi budu zdravi. On je jedan od najvažnijih igrača za Srbiju, ali smo sada odlučili da ne dolazi kako bi bio potpuno spreman za Svetsko prvenstvo. Želimo da damo šansu i drugima i da ih sve dobro upoznamo, što nam je veoma važno. Ponekad je skroz drugačije kada gledate utakmice u odnosu na to kada sa nekim trenirate, tako da je ovo odlična prilika za Kostu”, istakao je selektor Srbije.