PAOK pitao za Krisa Džonsa, stiglo jasno ne

Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 22:10
Grčki mediji preneli da je crno-beli tim bio spreman da da 3.000.000 evra na obeštećenje
Kako igra Kris Džons ove sezone u dresu Crvene zvezde... došao je u Beograd kao rezervni plejmejker Hapoela iz Tel Aviva i odmah se nametnuo kao produžena ruka Ibona Navara. I njegove sjajne partije nisu prošle ispod radara.
Džons igra toliko dobro da je PAOK iz Soluna poželeo da ga vidi u crno-belom dresu. Kako je prvi objavio grčki sajt SDNA, PAOK se ozbiljno raspitivivao za zdravlje iskusnog plejmejkera, međutim kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, stigao je jasno negativan odgovor.
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Nije došlo do nikakve zvanične ponude, mada su grčki mediji objavili da je PAOK bio spreman da izdvoji čak 3.000.000 evra za godišnju platu iskusnog plejmejkera. To je za evropske uslove izuzetan novac, ali nije tajna da u Solunu ima para. PAOK je ozbiljan u nameri da postane evroligaš uskoro, navodno je spreman da plati 120.000.000 evra za status franšize tako da ambiciozni projekat očigledno ide u dobrom smeru.
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Ipak, od Džonsa nema ništa. Bar ne zasad. On sa Crvenom zvezdom ima ugovor na godinu dana, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, a da bi gao solunski velikan eventualno dobio pre isteka ugovora morao bi da plati izuzetno obeštećenje.
Amerikanac je zajedno sa Karlikom Džonsom lider Evrolige po broju asistencija - 5,9, a uz to ima 8,8 poena u proseku. Na maltene svakoj utakmici ima neko spektakularno dodavanje, dok je protiv Asvela pogodio šut za pobedu uz zvuk sirene.
Međutim, posebno se izdvaja odnos njegovih asistencija i izgubljenih lopti. Na svaku izgubljenu loptu dolaze čak 5,3 asistencije, što je izuzetan učinak za igrača sa toliko odgovornosti u organizaciji napada! Među košarkašima sa uporedivo velikim brojem asistencija Džons se ističe upravo po tome koliko retko gubi loptu. Pritom, sve to ostvaruje za manje od 20 minuta u proseku.
PAOK je pitao, ali (bar u ovom trenutku) neće Džons nigde. Ipak, kako je tržište živa stvar, sve može da se promeni brzo.