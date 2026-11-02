PAOK pitao za Krisa Džonsa, stiglo jasno ne

Nije došlo do nikakve zvanične ponude, mada su grčki mediji objavili da je PAOK bio spreman da izdvoji čak 3.000.000 evra za godišnju platu iskusnog plejmejkera. To je za evropske uslove izuzetan novac, ali nije tajna da u Solunu ima para. PAOK je ozbiljan u nameri da postane evroligaš uskoro, navodno je spreman da plati 120.000.000 evra za status franšize tako da ambiciozni projekat očigledno ide u dobrom smeru.

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Ipak, od Džonsa nema ništa. Bar ne zasad. On sa Crvenom zvezdom ima ugovor na godinu dana, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, a da bi gao solunski velikan eventualno dobio pre isteka ugovora morao bi da plati izuzetno obeštećenje.

Amerikanac je zajedno sa Karlikom Džonsom lider Evrolige po broju asistencija - 5,9, a uz to ima 8,8 poena u proseku. Na maltene svakoj utakmici ima neko spektakularno dodavanje, dok je protiv Asvela pogodio šut za pobedu uz zvuk sirene.