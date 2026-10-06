Olimpijske igre na nekoliko sati od Beograda? Sedam kandidata za domaćina 2036. godine

Izvršni odbor MOK-a će u martu 2027. sastaviti uži spisak zainteresovanih, koji će potom započeti dijalog sa olimpijskim telom. Ocenjivanje će se vršiti na osnovu faktora kao što su finansiranje, politička i javna podrška, a sve to uz nezavisne izveštaje i ankete javnog mnjenja. Konačna odluka biće doneta sredinom 2029.

“Imala sam sreću da se takmičim na pet Olimpijskih igara, na četiti kontinenta. Svake su imala svoj karakter. Svaki domaćin je doneo nešto jedinstveno kroz svoje ljude, kulturu i način na koji je izabrao da bude domaćin Igara. Gde god da se Olimpijske igre održavaju, jedna stvar nikada ne sme da se promeni – sportisti moraju da budu u srcu svega što radimo“, rekla je predsedica MOK-a Kristi Koventri.

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Kandidaturom Indije predviđeno je da centar Igara bude u gradu Ahmedabadu koji je izabran za domaćina Igara Komonvelta 2030. godine, a gde se takođe nalazi i najveći kriket stadion na svetu. Katar i Južna Afrika, za razliku od Indije, mogu da se pohvale dosadašnjim iskustvom u organizaciji velikih takmičenja, budući da su obe države bile domaćini svetskih prvenstava u fudbalu. Međutim, termin održavanja Igara u Kataru bi zahtevao promenu zbog ekstremno visokih temperatura tokom jula i avgusta u ovom delu sveta.

Jedne od najozloglašenijih Olimpijskih igara, odigrale su se u Berlinu pre 1936. i nadgledao ih je tadašnji nacistički režim Adolfa Hitlera. U cilju obeležavanja ove godišnjice, uz zaokret od 180 stepeni kada govorimo o trenutnoj politici te zemlje, Olimpijski komitet Nemačke izrazio je želju da Minhen bude domaćin Igara 2036. godine. Da je njihova želja velika, govori i činjenica da su kandidaturu ostavili i za 2040. i 2044. godinu.