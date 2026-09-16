Ovaj Vesprem je kadar za višedecenijski san: Berlin na kolenima, Nilsen "iks faktor"

Najbogatiji klub na svetu, Vesprem, godinama ulaže nenormalne cifre u svetu rukometa, ali umesto da bude bolji, mađarski prvak je bio sve dalje od višedecenijskog sna zvanog trofej za šampiona Evrope. Čini se da je ove sezone Lanses arena u Kelnu i pehar moguć kada na golu ima najboljeg čuvara mreže današnjice – Emila Nilsena .

Na početku meča je blistao Nilsen na golu, zaustavljen je Matijas Gidsel i brzo su gosti imali +7 – 15:8. Stihijskom igrom na sve ili ništa, Berlin se vratio u igru sredinom drugog poluvremena, zahvaljujući Gidselu. Ključan trenutak meča bio je penal kod rezultata 24:25, Norvežaninu Tobijasu Grendalu je sedmerac odbranio švedski veteran Mikael Apelgren. Brzo je tim Ćavija Paskvala odgovorio serijom 3:0, a sa dva vezana gola Ali Zejna meč je rešen. 18.45: (1,45) Visla Plock (8,50) Melsungen (3,40) Sjajnu partiju je pružio srpski pivotmen Dragan Pešmalbek. Gospodario je odbranom, u napadu šutirao 3/3, iznudio nekoliko sedmeraca. Nekoliko napada, ali ne veliku minutažu, imao je Stefan Dodić. Upisao se u listu strelaca u finišu prvog dela meča, podelio nekoliko asistencija. S druge strane, Mijajlo Marsenić nije imao mnogo lopti u napadu, postigao je pogodak u finišu meča, kada je sve bilo rešeno.