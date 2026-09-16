Ovaj Vesprem je kadar za višedecenijski san: Berlin na kolenima, Nilsen "iks faktor"
Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 23:00
U Partizanovoj Grupi A EHF Lige šampiona velika pobeda mađarskog prvaka protiv Fiksea – 35:29. Odlična partija Dragana Pešmalbeka
Najbogatiji klub na svetu, Vesprem, godinama ulaže nenormalne cifre u svetu rukometa, ali umesto da bude bolji, mađarski prvak je bio sve dalje od višedecenijskog sna zvanog trofej za šampiona Evrope. Čini se da je ove sezone Lanses arena u Kelnu i pehar moguć kada na golu ima najboljeg čuvara mreže današnjice – Emila Nilsena.
U velikom derbiju Grupe A i celog drugog kola EHF Lige šampiona, Vesprem je očitao lekciju Fikseu usred Berlina – 35:29.
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Na početku meča je blistao Nilsen na golu, zaustavljen je Matijas Gidsel i brzo su gosti imali +7 – 15:8. Stihijskom igrom na sve ili ništa, Berlin se vratio u igru sredinom drugog poluvremena, zahvaljujući Gidselu. Ključan trenutak meča bio je penal kod rezultata 24:25, Norvežaninu Tobijasu Grendalu je sedmerac odbranio švedski veteran Mikael Apelgren. Brzo je tim Ćavija Paskvala odgovorio serijom 3:0, a sa dva vezana gola Ali Zejna meč je rešen.
18.45: (1,45) Visla Plock (8,50) Melsungen (3,40)
Sjajnu partiju je pružio srpski pivotmen Dragan Pešmalbek. Gospodario je odbranom, u napadu šutirao 3/3, iznudio nekoliko sedmeraca. Nekoliko napada, ali ne veliku minutažu, imao je Stefan Dodić. Upisao se u listu strelaca u finišu prvog dela meča, podelio nekoliko asistencija. S druge strane, Mijajlo Marsenić nije imao mnogo lopti u napadu, postigao je pogodak u finišu meča, kada je sve bilo rešeno.
Vesprem je igrao u glavnom gradu Nemačke bez dvojice važnih igrača, Nedima Remilija i Luka Cindrića. Emil Nilsen je imao 10 odbrana, dok je najefikasniji u pobedničkom timu bio Igo Deska sa devet golova, od toga 6/6 sa linije sedam metara. Ahmed Hešam je dao sedam pogodaka. Kod Lisica 10 puta je mrežu gostiju zatresao Matijas Gidsel, a po pet Av Tejgum i Tobijas Grendal. Golmani su imali 12 odbrana, sedam Andreas Palička, a pet Lase Ludvig.
Vardar je bio na pragu iznenađenja pred grotlom od 6.000 Komita u Skoplju, ali je na kraju ostao i bez boda protiv Nanta – 32:33. Tragičar meča bio je Slovenac Jaka Malus koji je promašio dva zicera u poslednjih 60 sekundi meča. Junak je bio danski golman Kristofer Bonde. Opet je Švajcarac Noam Leopold bio čovek odluke kao pre sedam dana protiv Visle. Pogodio je s bele tačke na 15 sekundi pre kraja. Na kraju je levo krilo imalo čak 13 pogodaka, od toga 8/8 sa sedam metara.
Vukašin Vorkapić je pogodio pet puta mrežu gostiju, dok je blistao Egipćanin Mohamed Abdelhak sa 10 pogodaka.
Dejan Milosavljev je imao devet odbrana u ubedljivoj pobedi Kjelcea u Trondhajmu protiv Kolstada sa 36:29. Zagreb je vodio u Parizu u 53. minutu sa 27:26, ali na kraju pobeda Pari Sen Žermena sa 34:30. Tri gola, bez promašaja, za Jovicu Nikolića kod gostiju, Aleks Tufegdžić nije igrao, dok Mateje Dodića nije bilo u protokolu. Kod domaćina su blistali Omar Jahija sa 10 i Eloim Prandi sa osam golova.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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EHF LIGA ŠAMPIONA – 2. KOLO
GRUPA A
Sreda
Fikse Berlin - Vesprem 29:35 (16:21)
Četvrtak
20.45: (1,10) Porto (14,0) Partizan (9,00)
GRUPA B
Sreda
Vardar - Nant 32:33 (15:16)
Četvrtak
18.45: (1,45) Visla Plock (8,50) Melsungen (3,40)
GRUPA C
Sreda
Pari Sen Žermen - Zagreb 34:30 (18:17)
Četvrtak
18.45: (13,0) Celje (18,0) Olborg (1,05)
GRUPA D
Sreda
GOG - PIK Seged 36:34 (18:17)
Kristijanštad - Sporting Lisabon 29:37 (16:22)
GRUPA E
Četvrtak
20.45: (1,45) Skanderborg (8,50) Dinamo Bukurešt (3,40)
20.45: (5,20) Monpelje (11,0) Barselona (1,22)
GRUPA F
Sreda
Kolstad - Kjelce 29:36 (14:20)
20.45: (7,75) Kriens Lucern (13,0) Magdeburg (1,12)
***kvote su podložne promenama