Pakleno jaki Sever: Pekersi sa 4-3 poslednji u diviziji, a Pantersi lideri Juga sa 3-3

S druge strane, Karolini je polovičan učinak od tri pobede i isto toliko poraza dovoljan da bude lider divizije, jedne od najslabijih u ligi. Pogled na tabelu može da zavara, pa su tako Pekersi favorit na Lembo fildu noćas (01.15) protiv Pantersa u prvom meču osmog kola NFL šampionata. Karolina je imao dobar početak, ali je u nedelju doživela debakl na svom terenu u duelu sa divizijskim rivalom Tampa Bejom (13:43).

01.15: (1,60) Grin Bej Pekers (14,0) Karolina Panters (2,55)

Tim Meta Leflora je bio blizu pobede u Detroitu, ali ispuštena lopta Džoša Džejkobsa u end zoni Lajonsa u finišu ih je koštala pobede, kao i promašeni fild gol mladog kikera Smeka. Džejkobs, jedan od najboljih raning bekova lige, vratio se za vikend posle suspenzije od strane lige zbog optužbi za porodično nasilje.

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Napad sa Džordanom Lavom igra promenljivo, dok je odbrana bolji deo tima iako i dalje nema najveće defanzivne zvezde Majke Parsonsa. On bi posle 10 meseci mogao da bude na terenu posle operacije ligamenta kolena. Počeo je sa laganim treninzima, ali je pitanje da li može da pomogne saigračima u veoma važnom meču. Pobeda je imperativ za tim iz Viskonsina.

Grin Bej mnogo bolje igra na svom Lembo fildu. Posle iznenađujućeg poraza od Atlante, vezao je dve ubedljive pobede protiv Čikaga i Dalasa. S druge strane, Pantersi su dvaput dobili u gostima, uz poraz u Klivlendu.

NFL – 8. KOLO

Petak

01.15: (1,60) Grin Bej Pekers (14,0) Karolina Panters (2,55)

Nedelja

19.00: (1,20) Džeksonvil Džeguars (15,0) Indijanapolis Kolts (5,40)

19.00: (1,60) Detroit Lajons (14,0) Minesota Vajkings (2,55)

19.00: (1,80) Njujork Džets (13,0) Las Vegas Rejders (2,20)

19.00: (1,20) Sinsinati Bengals (15,0) Tenesi Tajtens (5,40)

19.00: (1,30) Dalas Kaubojs (15,0) Arizona Kardinals (4,00)

19.00: (1,60) Bafalo Bils (14,0) Baltimor Rejvens (2,55)

19.00: (1,60) Pitsburg Stilers (14,0) Klivlend Brauns (2,55)

19.00: (1,70) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Atlanta Falkons (2,40)

22.05: (1,40) Los Anđeles Rems (14,0) Los Anđeles Čardžers (3,35)

22.25: (2,20) Denver Bronkos (13,0) Kanzas Siti Čifs (1,80)

22.25: (3,75) Majami Dolfins (14,0) Nju Ingland Petrriots (1,35)

Ponedeljak

02.20: (1,45) Vašington Komanders (14,0) Filadelfija Igls (3,10)

Utorak

02.15: (1,60) Sijetl Sihoks (14,0) Čikago Bers (2,55)

***kvote su podložne promenama