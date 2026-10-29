Pakleno jaki Sever: Pekersi sa 4-3 poslednji u diviziji, a Pantersi lideri Juga sa 3-3
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 13:46
Grin Bej dočekuje na Lembo fildu Karolinu (01.15) u prvom meču osmog kola NFL šampionata
Najslabiji tim na Severu NFC-a ima bolji skor od najbolje ekipe na Jugu (4-3 naspram 3-3). Kako je to moguće? Tajna je u superjakoj diviziji u Nacionalnoj fudbalskoj federaciji gde sve četiri franšize imaju više od 50 odsto uspešnosti.
Grin Bej je bio pre početka NFL šampionata favorit, ali posle poraza od Lajonsa u Detroitu, sada je pao na poslednju poziciju sa skorom 4-3, dok recimo Minesota ima 7-0, Čikago 5-2, a Detroit 4-2. Zanimljivo je da i timovi na Severu AFC-a svi imaju učinak veći od 50 odsto.
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S druge strane, Karolini je polovičan učinak od tri pobede i isto toliko poraza dovoljan da bude lider divizije, jedne od najslabijih u ligi. Pogled na tabelu može da zavara, pa su tako Pekersi favorit na Lembo fildu noćas (01.15) protiv Pantersa u prvom meču osmog kola NFL šampionata. Karolina je imao dobar početak, ali je u nedelju doživela debakl na svom terenu u duelu sa divizijskim rivalom Tampa Bejom (13:43).
01.15: (1,60) Grin Bej Pekers (14,0) Karolina Panters (2,55)
Tim Meta Leflora je bio blizu pobede u Detroitu, ali ispuštena lopta Džoša Džejkobsa u end zoni Lajonsa u finišu ih je koštala pobede, kao i promašeni fild gol mladog kikera Smeka. Džejkobs, jedan od najboljih raning bekova lige, vratio se za vikend posle suspenzije od strane lige zbog optužbi za porodično nasilje.
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Napad sa Džordanom Lavom igra promenljivo, dok je odbrana bolji deo tima iako i dalje nema najveće defanzivne zvezde Majke Parsonsa. On bi posle 10 meseci mogao da bude na terenu posle operacije ligamenta kolena. Počeo je sa laganim treninzima, ali je pitanje da li može da pomogne saigračima u veoma važnom meču. Pobeda je imperativ za tim iz Viskonsina.
Grin Bej mnogo bolje igra na svom Lembo fildu. Posle iznenađujućeg poraza od Atlante, vezao je dve ubedljive pobede protiv Čikaga i Dalasa. S druge strane, Pantersi su dvaput dobili u gostima, uz poraz u Klivlendu.
NFL – 8. KOLO
Petak
01.15: (1,60) Grin Bej Pekers (14,0) Karolina Panters (2,55)
Nedelja
19.00: (1,20) Džeksonvil Džeguars (15,0) Indijanapolis Kolts (5,40)
19.00: (1,60) Detroit Lajons (14,0) Minesota Vajkings (2,55)
19.00: (1,80) Njujork Džets (13,0) Las Vegas Rejders (2,20)
19.00: (1,20) Sinsinati Bengals (15,0) Tenesi Tajtens (5,40)
19.00: (1,30) Dalas Kaubojs (15,0) Arizona Kardinals (4,00)
19.00: (1,60) Bafalo Bils (14,0) Baltimor Rejvens (2,55)
19.00: (1,60) Pitsburg Stilers (14,0) Klivlend Brauns (2,55)
19.00: (1,70) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Atlanta Falkons (2,40)
22.05: (1,40) Los Anđeles Rems (14,0) Los Anđeles Čardžers (3,35)
22.25: (2,20) Denver Bronkos (13,0) Kanzas Siti Čifs (1,80)
22.25: (3,75) Majami Dolfins (14,0) Nju Ingland Petrriots (1,35)
Ponedeljak
02.20: (1,45) Vašington Komanders (14,0) Filadelfija Igls (3,10)
Utorak
02.15: (1,60) Sijetl Sihoks (14,0) Čikago Bers (2,55)
***kvote su podložne promenama