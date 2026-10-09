Partizan bez problema u Šumicama: Kos se raspucao, Ivanić svaku šansu koristi, povratak Damjanovića

Srpskog šampiona već u sredu čeka duel sa moćnim Vespremom u četvrtom kolu Lige šampiona, pa je španski strateg odmorio za ovaj meč Tobijasa Vagnera, dok u protokolu nije bilo Joava Lumbrosa, najboljeg igrača crno-belih u dosadašnjem toku sezone.

Rasporedio je Španac minutažu na jednake delove. Milošu Kosu treba minutaža da uđe u ritam posle preloma šake. Postigao je šest golova, kao i Lazar Anđelković. U tim se vratio i Aljoša Damjanović postigavši četiri pogotka, kao i Milija Papović i Simo Šijan, dok je dobro vreme na terenu iskoristio pivotmen Petar Ivanić pogodivši mrežu Lavova pet puta. Golmani su imali 15 odbrana, osam Luka Krivokapić, a sedam Andrej Trnavac.

Tim Zorana Todića je igrao koliko je mogao. Istakao se kapiten Uroš Stanković sa šest pogodaka (3/4 sa linije sedam metara), dok je jedan manje delo Stefana Cvijića. Odlični su bili i krila Andrej Karlović i Đorđe Petrović sa po četiti pogotka. Nisu imali dan Aleksa Vesković, junak pobede nad Zvezdom prošlog meseca. Samo 1/6 iz igre, dok nije imao dan ni golman Dušan Tasić (1/20). Osam intervencija sakupio je Đorđe Milutinović.

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ARKUS LIGA – 5. KOLO

Petak

Lavovi – Partizan 27:40 (14:24)

Subota

19.00: Jugović – Dinamo Pančevo

19.00: Šamot – Metaloplastika

19.30: Loznica – Dubočica

20.00: Radnički Kragujevac – Vojvodina

Ponedeljak

18.00: Železničar Niš – Crvena zvezda