Partizan bez problema u Šumicama: Kos se raspucao, Ivanić svaku šansu koristi, povratak Damjanovića
Vreme čitanja: 2min | pet. 09.10.26. | 22:02
Crno-beli lako dobili Lavove sa 40:27 u prvom meču petog kola ARKUS lige
Kao što je Vesprem druga dimenzija za Partizan, crno-beli su to za Lavova, možda i više. Nije bilo neizvesnosti u prvom okršaju ovih rivala u ARKUS ligi. Tim Raula Gonzalesa je slavio u Šumicama sa 40:27 i ostao sa maksimalnim učinkom.
Utakmica je ostala u senci teške povrede mladog pivotmena Lavova Aleksandra Stojkovića, posle nenamernog udarca Vladislava Kuleša u 54. minutu.
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Srpskog šampiona već u sredu čeka duel sa moćnim Vespremom u četvrtom kolu Lige šampiona, pa je španski strateg odmorio za ovaj meč Tobijasa Vagnera, dok u protokolu nije bilo Joava Lumbrosa, najboljeg igrača crno-belih u dosadašnjem toku sezone.
Rasporedio je Španac minutažu na jednake delove. Milošu Kosu treba minutaža da uđe u ritam posle preloma šake. Postigao je šest golova, kao i Lazar Anđelković. U tim se vratio i Aljoša Damjanović postigavši četiri pogotka, kao i Milija Papović i Simo Šijan, dok je dobro vreme na terenu iskoristio pivotmen Petar Ivanić pogodivši mrežu Lavova pet puta. Golmani su imali 15 odbrana, osam Luka Krivokapić, a sedam Andrej Trnavac.
Tim Zorana Todića je igrao koliko je mogao. Istakao se kapiten Uroš Stanković sa šest pogodaka (3/4 sa linije sedam metara), dok je jedan manje delo Stefana Cvijića. Odlični su bili i krila Andrej Karlović i Đorđe Petrović sa po četiti pogotka. Nisu imali dan Aleksa Vesković, junak pobede nad Zvezdom prošlog meseca. Samo 1/6 iz igre, dok nije imao dan ni golman Dušan Tasić (1/20). Osam intervencija sakupio je Đorđe Milutinović.
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ARKUS LIGA – 5. KOLO
Petak
Lavovi – Partizan 27:40 (14:24)
Subota
19.00: Jugović – Dinamo Pančevo
19.00: Šamot – Metaloplastika
19.30: Loznica – Dubočica
20.00: Radnički Kragujevac – Vojvodina
Ponedeljak
18.00: Železničar Niš – Crvena zvezda