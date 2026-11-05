Partizan odbio nalete na Banjici i došao do prvenca u grupnoj fazi Evrokupa

Imali su kontrolu nad utakmicom crno-beli, francuski klub jeste pretio, međutim, dobar deo vremena bio je nekoliko zaveslaja iza sedmostrukog evropskog prvaka. Velika je to zasluga Stefana Todorovskog, pošto je golman Partizana u prvom poluvremenu imao dvocifren broj odbrana. Do veće pauze Daiči Ogihara nije mu ništa mogao, no stvari su se promenile u nastavku.

Japanski vaterpolista postigao je čak šest golova, davao je nadu Francuzima, ali nije imao neophodnu podršku da bi ishod na Banjici bio drugačiji. Toliko ubojitog igrača Partizan večeras nije imao, ali nekolicina je bila raspoložena i nadopunjivali su se. Miljan Đokanović i Vasilije Pakaški kombinovano su dali sedam golova, Vuk Čonkić odradio je dosta toga na liniji dva metra, još kako koristan u napadu bio je i Kosta Bodiroga...

Ipak, svaka priča bila je završena kvalitetnom igrom u odbrani Filipa Jankovića. Kada se lopta našla u njegovom naručju, sve je bilo gotovo.

Prvenac crno-belih u grupnoj fazi Evrokupa, ali i Šapčana. Dobili su Savonu kod kuće i izvadili fleke iz Berlina - 11:10. Da sve bude zanimljivije, postarao se kotorski Primorac pobedom nad Špandauom - 16:7.

Kotorani imaju prednost u odnosu na konkurenciju, ali blagu. Sva je prilika da će u ovoj grupi odluka o tome ko ide dalje pasti u poslednjem kolu. Biće neizvesno kao večeras u Šapcu, gde je domaćio prelomio utakmicu u svoju korist u poslednjem minutu. Petar Mićanović smestio je loptu u Savoninu mrežu i izrastao u junaka evropskog trijumfa...

Upravo je Petar Mićanović bio među kvartetom sa dva pogotka, uz Aljošu Mačića, Ognjena Stojanovića i Filipa Novakovića. Dok je Darko Đurović sakupio 12 intervencija.