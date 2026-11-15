Partizan ritmom samleo Šabac i otišao na finalni turnir Kupa Srbije

Novi Beograd deklasirao je Vojvodinu, bilo je 29:4 i ponovo je, baš kao u Ligi šampiona protiv splitskog Jadrana, glavnu reč vodio Matijas Mesaroš. Postigao je šest pogodaka, dok su za novosadski klub svi delo Mihaila Zelića. Radnički je takođe bez po muke prošao među najbolja četiri tako što je dobio Beogead na Tašmajdanu sa 19:10, a četvorostruki strelci protiv matičnog kluba bili su Viktor i Strahinja Rašović.

Neizvesnost se u ta dva susreta nije očekivala, na Banjici jeste, međutim, izostala je i tu. Jer, crno-beli su odigrali jednu od boljih utakmica u tekućoj sezoni. Izbrisali su iz memorije poraz od Strazbura u Evrokupu i dobar deo četvrtfinalnog dvoboja u Kupu Srbije bili ti koji povlače konce.

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Šabac nijednom nije vodio na Banjici, a igra mu se raspala krajem treće četvrtine. Partizan je baš kao i u duelu sa Novim Beogradom daleko agresivnije zaigrao u drugom poluvremenu i aktivirao je navijače u vaterpolo hramu. Strahinja Nešković je šutevima sa distance lomio goste, posle njegovog četvrtog preciznog hica početkom poslednjeg kvartala pitanje pobednika bilo je odlučeno...

Partizan je tada imao šest golova prednosti, a u završnici je Andrej Durutović dva puta pogodio i pokazao da to što je zajedno sa Zoranom Božovićem u Regionalnoj vaterpolo ligi presudio Novom Beogradu nije bila slučajnost. Sva je prilika da će takvih momenata biti i u budućnosti.

Filip Novaković najbolje se pokazao u šabačkom klubu, bio je strelac četiri gola, dok je jedan manje postigao Rodoljub Gajić.