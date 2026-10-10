Partizan više nije na listi čekanja, kao i Šabac ide u grupnu fazu Evrokupa
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 20:17
Duizburg odradio posao za crno-bele u Atini
Jutro baš i nije bilo po ukusu Partizana. Jeste dobio Duizburg, međutim, tek posle izvođenja peteraca. Bilo je 10:10 u osnocnom delu, slavili su crno-beli posle raspucavanja - 4:3. Ali, našli su se na listi čekanja za ulazak u Evrokup.
Više se na njoj ne nalaze, skinuti su sa liste čekanja i prošli su u glavni deo drugog po snazi evropskog takmičenja. Malu zahvalnost duguju upravo klubu koji ih je jutros namučio. Duizburg je odradio posao za Partizan, tako što je nadigrao Sintez iz Kazanja i uskratio mu mogućnost da poslednjeg dana prođe dalje - 12:11.
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Utakmica sa Savonom će za sastav Stefana Ćirića biti revijalna, ali značiće treneru sedmostrukog evropskog prvaka da vidi gde se trenutno nalazi u odnosu na klubove koji pretenduju na visok plasman.
Partizan je u Atini ispunio cilj, kao i Šabac na domaćem bazenu. Da uprostimo: Srbija će u grupnoj fazi Evrokupa imati dva vaterpolo predstavnika.
Udesili su sebi Šapčani ono što su želeli, a to je da o prolazu ne odlučuju poslednjeg dama protiv Juga u jutarnjem terminu. Nikako to ne bi bila dobra opcija, pošto Dubrovčani spadaju među glavne favorite u takmičenju - predvodi ih Vjekoslav Kobešćak, a u ekipi su Maro Joković, Andro Bušlje, Marko Žuvela, Gergelji Burijan, David Tatraj, Erik, Molnar...
Jug je napravio hrvatsko-mađarski miks i trebalo bi poprilično daleko da dogura, ako se gledaju striktno imena.
Bez ikakvog stresa Šapčani ulaze u treću utakmicu na turniru, omogućili su to sebi pobedom nad Enkom - 18:11. Ognjen Stojanović bio je konstanta sve vreme, prilikom poslednjeg izlaska iz bazena na svom kontu imao je pet golova. Aljoša Mačić, Nemanja Stanojević i Relja Danković bili su dvostruki strelci, a sa tri gola u četvrtom periodu pretekao ih je Nikola Pavlović.
RASPORED SRPSKIH KLUBOVA U KVALIFIKACIJAMA ZA EVROKUP
TURNIR U ATINI
Četvrtak
Apolon – Duizburg 16:9
Partizan – Sintez Kazanj 14:13
Petak
Savona – Duizburg 11:5
Apolon – Partizan 15:13
Subota
Savona – Sintez Kazanj 17:11
Partizan – Duizburg 10:10, petercima 4:3
Sintez Kazanj – Duizburg 11:12
Apolon – Savona (u toku)
Nedelja
8.30: Savona – Partizan
10.30: Apolon – Sintez Kazanj
TURNIR U ŠAPCU
Petak
Šabac – Vajt Šarks Hanover 20:4
Jug – Enka 25:13
Subota
Šabac – Enka 18:11
Vajt Šarks Hanover – Jug (u toku)
Nedelja
10.00: Šabac – Jug
12.00: Enka – Vajt Šarks Hanover