Partizan više nije na listi čekanja, kao i Šabac ide u grupnu fazu Evrokupa

Utakmica sa Savonom će za sastav Stefana Ćirića biti revijalna, ali značiće treneru sedmostrukog evropskog prvaka da vidi gde se trenutno nalazi u odnosu na klubove koji pretenduju na visok plasman.

Partizan je u Atini ispunio cilj, kao i Šabac na domaćem bazenu. Da uprostimo: Srbija će u grupnoj fazi Evrokupa imati dva vaterpolo predstavnika.

Udesili su sebi Šapčani ono što su želeli, a to je da o prolazu ne odlučuju poslednjeg dama protiv Juga u jutarnjem terminu. Nikako to ne bi bila dobra opcija, pošto Dubrovčani spadaju među glavne favorite u takmičenju - predvodi ih Vjekoslav Kobešćak, a u ekipi su Maro Joković, Andro Bušlje, Marko Žuvela, Gergelji Burijan, David Tatraj, Erik, Molnar...

Jug je napravio hrvatsko-mađarski miks i trebalo bi poprilično daleko da dogura, ako se gledaju striktno imena.

Bez ikakvog stresa Šapčani ulaze u treću utakmicu na turniru, omogućili su to sebi pobedom nad Enkom - 18:11. Ognjen Stojanović bio je konstanta sve vreme, prilikom poslednjeg izlaska iz bazena na svom kontu imao je pet golova. Aljoša Mačić, Nemanja Stanojević i Relja Danković bili su dvostruki strelci, a sa tri gola u četvrtom periodu pretekao ih je Nikola Pavlović.

RASPORED SRPSKIH KLUBOVA U KVALIFIKACIJAMA ZA EVROKUP

TURNIR U ATINI

Četvrtak

Apolon – Duizburg 16:9

Partizan – Sintez Kazanj 14:13

Petak

Savona – Duizburg 11:5

Apolon – Partizan 15:13

Subota

Savona – Sintez Kazanj 17:11

Partizan – Duizburg 10:10, petercima 4:3

Sintez Kazanj – Duizburg 11:12

Apolon – Savona (u toku)

Nedelja

8.30: Savona – Partizan

10.30: Apolon – Sintez Kazanj

TURNIR U ŠAPCU

Petak

Šabac – Vajt Šarks Hanover 20:4

Jug – Enka 25:13

Subota

Šabac – Enka 18:11

Vajt Šarks Hanover – Jug (u toku)

Nedelja

10.00: Šabac – Jug

12.00: Enka – Vajt Šarks Hanover