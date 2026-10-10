Lajpcig može da bude sila kad se namesti - dao šest komada; Maksa dobar, prvi put igrao svih 90 minuta
Vreme čitanja: 14min | sub. 10.10.26. | 20:43
Antonio Nusa blistao, Kristofer Enkunku kao nekada
Kad se RB Lajpcig namesti i kad mu krene, kad Antonio Nusa ustane na 'pravu nogu', a Kristofer Enkunku podseti na nekadašnje golgeterske dane, onda Saksonci počinju da liče na ozbiljan, moćan tim. Trebalo je da bude mini-derbi, žestok okršaja nemačkih kandidata za Ligu šampiona, ali umesto toga dobili smo iživljavanje raspoloženog domaćina protiv Ajntrahta; dali su šest (6:0), mogli najmanje - da ne preteramo - još dva-tri.
Srpski internacionalac Andrija Maksimović po prvi put otkako je došao u Nemačku odigrao je svih 90 minuta. Na talasu dobre igre čitave ekipe mladi ofanzivac pokazao je u nekoliko navrata šta ume. Videlo se od starta da mu odgovara pozicija uz desnu aut liniju, s konstantnim utrčavanjima u sredinu, i mada nije upisao gol ili asistenciju, učestvovao je u dve akcije posle kojih se tresla mreža Noe Atubolua.
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Tri poraza u poslednja četiri susreta pred reprezentazivnu pauzu učinila su da se strasti u upravi RB Lajpciga uzburkaju. Nemački mediji otkrili su da nisu svi članovi najužeg rukovodstva Red Bulovog kluba naklonjeni Martinu Demikelisu, navedeno je da će mladi stručnjak biti pod posebnom lupom u narednom periodu (a sledi niz vrlo ozbiljnih izazova), pojedini izvori čak su 'bacili žišku' kako Julijan Nagelsman čeka kao zapeta puška da se vrati na mesto uspeha, međutim sva je prilika da Argentinac za sada ne mora da brine.
Na sporadične kritike odgovorio je na pravi način - njegov tim pružio je ponajbolju partiju ove sezone, izgledao energično, supermotivisano, uigrano, tehničko-taktički maksimalno doterano. A kada je tako, onda malo ko u Nemačkoj može da se nosi sa Lajpcigom, kome kvalitet definitivno ne nedostaje.
Sve što je večeras važilo za Lajpcig, za goste iz Frankfurta nije. Pre svega, nedostajalo je prave energije kod momaka Adija Hitera. Tek kada su primili dva gola za u prvih pet minuta malo su se trgli, odigrali 15-20 minuta ravnopravno, da bi bi u smiraj prvog dela ponovo usnuli dubok sanak i sve prespustili slučaju. Demikelisov sastav nije imao milosti i s još dva gola sve rešio do odlaska na odmor.
Andrija Maksimović odigrao je dva bitna pasa, za prvi i treći pogodak Lajpciga. Oba puta 'asistencija za asistenciju', takoreći. Prvo Nejlu El Ajnauiju, pa onda Antoniju Nusi. Norvežanin je posebno bio inspirisan večeras, gazio sve pred sobom, a kako je to izgledalo u većem delu meča osetio Namdi Kolins na svojoj koži u 5. minutu, kada ga je ovaj razneo u duelu (kao kamion starog trabanta), bacio na travu, i potom produžio u šesnaesterac, da servira za prvi od tri gola Kristofera Enkunkua.
Pokazao je Nusa u tom duelu snagu, a potom, početkom drugog poluvremena i prefinjenost driblinga, kada je ponovo nasamario nesrećnog Kolinsa, gurnuo mu kroz noge i za sve sam završio za 5:0.
Enkunku je još dva gola postigao u 41. i 44. minutu, tačku na goleadu sjajnim solo prodorom od šezdesetak metara stavio Tidijam Gomis, ali ne treba zaboraviti ni vrlo dobro izdanje snažnog veziste Ezehijela Banzuzija, koji načeo Ajntraht.
Ruku na srce, Banzuzi se posle i obrukao, kada je sa tri-četiri metra uspeo da prebaci gol...
BUNDESLIGA – 5. KOLO
Petak
Borusija Dortmund - Verder Bremen 2:2 (0:0)
/Svenson 80, Šloterbek 85 - Rejs 88, Filkrug 90+2/
Subota
Augzburg - Bajern Minhen 2:2 (1:0)
/Felhauer 1, Ribeiro 64 - Saibari 55, Braun 80/
Majnc - Bajer Leverkuzen 3:4 (2:2)
/Kasi 33, 42, Holerbah 90+2 - Andrih 5, Šik 9, Kvansa 55, Dijabi 65/
Union Berlin - Elverzberg 1:0 (0:0)
/Burdžu 81/
Hofenhajm - Hamburger 2:3 (1:1)
/Bornau 45+6, Konte 53 - Poulsen 12, Mofi 83, Muhajm 90+4/
Paderborn - Štutgart 0:2 (0:1)
/Šabo 25, Firih 83/
RB Lajpcig - Ajntraht Frankfurt 6:0 (4:0)
/Banzuzi 1, Enkunku 5, 41, 44, Nusa 54, Gomis 89/
Nedelja
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