Lajpcig može da bude sila kad se namesti - dao šest komada; Maksa dobar, prvi put igrao svih 90 minuta

Tri poraza u poslednja četiri susreta pred reprezentazivnu pauzu učinila su da se strasti u upravi RB Lajpciga uzburkaju. Nemački mediji otkrili su da nisu svi članovi najužeg rukovodstva Red Bulovog kluba naklonjeni Martinu Demikelisu , navedeno je da će mladi stručnjak biti pod posebnom lupom u narednom periodu (a sledi niz vrlo ozbiljnih izazova), pojedini izvori čak su 'bacili žišku' kako Julijan Nagelsman čeka kao zapeta puška da se vrati na mesto uspeha, međutim sva je prilika da Argentinac za sada ne mora da brine.

Sve što je večeras važilo za Lajpcig, za goste iz Frankfurta nije. Pre svega, nedostajalo je prave energije kod momaka Adija Hitera . Tek kada su primili dva gola za u prvih pet minuta malo su se trgli, odigrali 15-20 minuta ravnopravno, da bi bi u smiraj prvog dela ponovo usnuli dubok sanak i sve prespustili slučaju. Demikelisov sastav nije imao milosti i s još dva gola sve rešio do odlaska na odmor.

Na sporadične kritike odgovorio je na pravi način - njegov tim pružio je ponajbolju partiju ove sezone, izgledao energično, supermotivisano, uigrano, tehničko-taktički maksimalno doterano. A kada je tako, onda malo ko u Nemačkoj može da se nosi sa Lajpcigom, kome kvalitet definitivno ne nedostaje.

Andrija Maksimović odigrao je dva bitna pasa, za prvi i treći pogodak Lajpciga. Oba puta 'asistencija za asistenciju', takoreći. Prvo Nejlu El Ajnauiju, pa onda Antoniju Nusi. Norvežanin je posebno bio inspirisan večeras, gazio sve pred sobom, a kako je to izgledalo u većem delu meča osetio Namdi Kolins na svojoj koži u 5. minutu, kada ga je ovaj razneo u duelu (kao kamion starog trabanta), bacio na travu, i potom produžio u šesnaesterac, da servira za prvi od tri gola Kristofera Enkunkua.

Pokazao je Nusa u tom duelu snagu, a potom, početkom drugog poluvremena i prefinjenost driblinga, kada je ponovo nasamario nesrećnog Kolinsa, gurnuo mu kroz noge i za sve sam završio za 5:0.

Enkunku je još dva gola postigao u 41. i 44. minutu, tačku na goleadu sjajnim solo prodorom od šezdesetak metara stavio Tidijam Gomis, ali ne treba zaboraviti ni vrlo dobro izdanje snažnog veziste Ezehijela Banzuzija, koji načeo Ajntraht.

Ruku na srce, Banzuzi se posle i obrukao, kada je sa tri-četiri metra uspeo da prebaci gol...