I bez četvorice startera, Barsa izgleda kao savršeno podmazana mašina: Da nije bilo Gudelja...

Ni nikad duža pauza, ni povreda koju je tokom iste doživeo njeg prvi strelac, nisu ni najmanje poremetili Barselonu. Tamo gde je stala sredinom septembra, ekipa Hansija Flika nastavila je ove večeri, u prvoj 'povratničkoj' utakmici. U osmom kolu Primere je na Nou Kampu rutinirala Hetafe (3:0), pa na noge Galatasaraju odlazi sa maksimalnim učinkom i što je za predstojeću prepreku najvažnije, dočekuje je odmorna.

Naravno, u meri u kojoj je bilo moguće poštedeti ekipu, a da se istovremeno na rezultatu ne odrazi odsustvo važnih igrača. I ne da se nije osetilo, već je Barselona i pored toga što joj je u goste došla do večeras jedna od čvršćih odbrana Primere, i bez četvorice startera delovala kao savršeno podmazana mašina. Ona za mlevenje mesa. I da nije bilo Nemanje Gudelja da postavi telo u dve situacije, izvesno bi u Kataloniji pukla petarda.