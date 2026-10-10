I bez četvorice startera, Barsa izgleda kao savršeno podmazana mašina: Da nije bilo Gudelja...
Vreme čitanja: 7min | sub. 10.10.26. | 20:35
Hetafe bi izvesno pretrpeo i ubedljiviji poraz...
Ni nikad duža pauza, ni povreda koju je tokom iste doživeo njeg prvi strelac, nisu ni najmanje poremetili Barselonu. Tamo gde je stala sredinom septembra, ekipa Hansija Flika nastavila je ove večeri, u prvoj 'povratničkoj' utakmici. U osmom kolu Primere je na Nou Kampu rutinirala Hetafe (3:0), pa na noge Galatasaraju odlazi sa maksimalnim učinkom i što je za predstojeću prepreku najvažnije, dočekuje je odmorna.
Naravno, u meri u kojoj je bilo moguće poštedeti ekipu, a da se istovremeno na rezultatu ne odrazi odsustvo važnih igrača. I ne da se nije osetilo, već je Barselona i pored toga što joj je u goste došla do večeras jedna od čvršćih odbrana Primere, i bez četvorice startera delovala kao savršeno podmazana mašina. Ona za mlevenje mesa. I da nije bilo Nemanje Gudelja da postavi telo u dve situacije, izvesno bi u Kataloniji pukla petarda.
Izabrane vesti
Pedri i Pau Kubarsi utakmicu su počeli sa klupe, kao i Žoao Kanselo umesto kojeg je priliku dobio Ćavi Espart, dok je najbolji strelac tima Rafinja zbog blaže povrede butine ostao van protokola. Pa opet, šampion Španije nijednog trenutka nije zatrokirao, čak ni protiv dobro poznatog destruktivnog pristupa gostiju iz predgrađa Madrida. Jer Hansi Flik je uspostavio sistem koji radi bez problema i u pomenutim uslovima. U njemu i Gabrijel Žezus podseća na onog sa početka karijere kada je nagoveštavao da će biti među najboljim centarforima u Evropi.
Trenutke brojke ga svrstavaju u taj koš. Uzorak je još mali, ali način na koji se bivši napadač Arsenala i Mančester Sitija prilagodio u Barseloni. Od šokantnog letošnjeg dolaska sakupio je zbirno svega 123 minuta i već je postigao tri gola. Poslednji večeras protiv Hetafea, u prvom startu, kada je kaznio poigravanje Zaida Romera (svom šesnaestercu pokušao da predribla Danija Olma i Entonija Gordona), nanizao dvojicu čuvara i uhvatio na krivoj nozi Davida Soriju.
Već tada je bilo jasno da će deveti uzastopni put Hetafe napustiti Nou Kamp praznih ruku, pošto je Entoni Gordon još u drugom minutu nagovestio gostima kakva ih utakmica čeka. Njegov gol bio je gotovo identičan onom koji će nepunih pola sata postići Žezus, budući da je takođe sa levog krila uneo loptu pre nego što je sa ivice šesnaesterca uputio udarac. I uz malo sreće savladao Soriju. Već tada ste zahvaljujući benefitu MOZZART RELAX mogli da zaokružite i 2+ i 3+, a kad je Žezus pogodio u 30. minutu i 4+...
Mogao je za goste pogled na semafor posle prvog poluvremena da bude i znatno neprijatniji, međutim nije ponajviše zahvaljujući Nemanji Gudelju. Srpski reprezentativac, koji je odigrao svih 90 minuta u srcu odbrane, u dva navrata je sprečavao gotovo sigurne golove fudbalera Barselone. Prvo Gavija u 11. minutu, zatim i Danija Olma u 25, blokiravši udarce pomenutih fudbalera sa peterca.
Bilo bi verovatno sve definitivno gotovo već u nadoknadi prvog dela, samo da je Žil Kunde bolje prihvatio maestralnu loptu Rodrija preko čitave poslednje linije protivničke odbrane. Međutim, nije se desni bek najbolje snašao, pa je ostavio gostima tračak nade da mogu da izbegnu poraz. Ipak, petnaestak minuta pre kraja utakmice se iskupio. Posle još jednog sličnog dodavanja, ovog puta u režiji Lamina Jamala, samo je podmentuo nogu i sa dva-tri metra ubacio loptu u mrežu. Lakši gol teško da će postići u karijeri...
PRIMERA – 8. KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)
Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)
/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/
Barselona - Hetafe 3:0 (2:0)
/Gordon 2, Žezus 30, Kunde 73/
21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljareal (6,45) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX
18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama