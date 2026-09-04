Partizanova demonstracija sile: Pokazna vežba u Boru kako crno-beli nemaju premca u Srbiji

Nije se dugo pojavila takva klasa od igrača na srpskim terenima kao što je omaleni Izraelac Joav Lumbroso. Fantastično igra, težak za čuvanje, ubitačnih promena pravca, šuta „sa zemlje“. Koliko je bio dominantan govori podatak da je postigao 10 golova u prvih 30 minuta. Golmani Pančevaca Nikola Zorić i Miloš Kovačević nisu pipnuli loptu u prvom poluvremenu.

20.00: (5,20) Šamberi (11,0) PSŽ (1,22)

Već posle 10 minuta je trener Dinama Nikola Janevski morao da zatraži tajm-aut, posle 8:4 za tim Raula Gonzalesa. Aljoša Damjanović je bio raspucan na početku meča, uz odličnog na crti Tobijasa Vagnera. U nastavku je raspoložen bio Lazar Anđelković na poziciji desnog krila.

Kod Dinama je tradicionalno raspoložen protiv Partizana bio kapiten Veljko Čabrilo. Posle +7 (24:17) na poluvremenu, u nastavku je viđen lagan ritam u napadu, efikasna utakmica, slabije defanzive i laka odbrana trofeja iz Niša početkom godine za crno-bele koji su napravili dobru uvertiru pred naredni četvrtak kada u Pionir dolazi Fikse Berlin na startu Lige šampiona.