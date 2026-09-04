Partizanova demonstracija sile: Pokazna vežba u Boru kako crno-beli nemaju premca u Srbiji
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 18:32
Crno-beli lako dobili pančevački Dinamo sa 36:31 (24:17) u Superkupu. Sjajni Izraelac Joav Lumbroso sa 10 golova u prvih 30 minuta
Partizan je napravio tim da se okuša u Ligi šampiona, odmeri snage sa najboljim evrpopskim klubovima. U domaćim okvirima crno-beli nemaju premca, za dve klase su bolji od konkurencije. Pokaznu vežbu je tim Raula Gonzalesa pokazao u Boru u Superkupu Srbije protiv pančevačkog Dinama – 36:31 (24:17).
Rezultat ne odražava pravo stanje na terenu, jer su crno-beli dominirali 40 minuta, a u finišu su Pančevci popravili utisak i smanjili viđeni poraz.
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Nije se dugo pojavila takva klasa od igrača na srpskim terenima kao što je omaleni Izraelac Joav Lumbroso. Fantastično igra, težak za čuvanje, ubitačnih promena pravca, šuta „sa zemlje“. Koliko je bio dominantan govori podatak da je postigao 10 golova u prvih 30 minuta. Golmani Pančevaca Nikola Zorić i Miloš Kovačević nisu pipnuli loptu u prvom poluvremenu.
20.00: (5,20) Šamberi (11,0) PSŽ (1,22)
Već posle 10 minuta je trener Dinama Nikola Janevski morao da zatraži tajm-aut, posle 8:4 za tim Raula Gonzalesa. Aljoša Damjanović je bio raspucan na početku meča, uz odličnog na crti Tobijasa Vagnera. U nastavku je raspoložen bio Lazar Anđelković na poziciji desnog krila.
Kod Dinama je tradicionalno raspoložen protiv Partizana bio kapiten Veljko Čabrilo. Posle +7 (24:17) na poluvremenu, u nastavku je viđen lagan ritam u napadu, efikasna utakmica, slabije defanzive i laka odbrana trofeja iz Niša početkom godine za crno-bele koji su napravili dobru uvertiru pred naredni četvrtak kada u Pionir dolazi Fikse Berlin na startu Lige šampiona.
I dalje za Partizan ne igraju levi bekovi, povređeni Vladislav Kuleš i Miloš Kos, dok je prve minute u novoj sezoni imao Simo Šijan. Rolu u napadu je imao i Brana Mirković, pojačanje iz Metaloplastike.
Joav Lumbroso je završio meč sa 11 golova, šest u nastavku je delo Lazara Anđelkovića (bez promašaja), a po pet su dali Aljoša Damjanović i Tobijas Vagner, dok se Rus Sergej Ivanov tri puta upisao u strelce. Solidni su bili golmani, Bekir Čordalija u prvom poluvremenu sa pet intervencija (jedan sedmerac), dok je osam u nastavku imao Andrej Trnavac.
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Veljko Čabrilo je postigao 10 pogodaka za Dinamo, Vuk Novaković se četiri puta upisao u strelce, dok su Uroš Perić, Đorđe Rančić (sve sa sedam metara) i Nikola Bekić dali po tri. Nikola Zorić se probudio u nastavku, sakupio je pet odbrana.
Od 20 časova za trofej Superkupa Srbije kod dama igraju Bor i Crvena zvezda.