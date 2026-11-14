Partizanova (ne)moguća misija: Zadržati domaće igrače i gledati opet na Banjici “klub s dušom”

Bliži se kraj prvog dela sezone, još mesec dana mora da se “izdrži”, a onda bi početkom 2027. godine moralo sistemski da se reši kriza koja opasno preti crno-belima. Jasno je da su stranci brže-bolje pobegli glavom bez obzira, izuzev Španca Migela Sančeza Migaljona , ali se i on sprema za odlazak. Naravno, profesionalizam je surov, nisu oni stigli u Beograd iz ljubavi prema Partizanu nego za novac. Posle ekspresnog odlaska Španca Raula Gonzalesa sa klupe, “vruć krompir” je predat u ruke dosadašnjem pomoćnom treneru Marku Pavloviću .

Ako se po jutru dan poznaje ima svetla ili makar iskrica u mrklom mraku u kome se nalazi srpski šampion. Na debiju novog trenera lakše nego što se očekivalo je pobeđena Metaloplastika u Šapcu. Reakcija igrača je bila za 10. Voljni momenat – sjajan, skakanje s klupe na svaki gol. Skupili su se rukometaši srpskog šampiona, nisu kukali, iako je situacija i psihološki teška. Na terenu crno-beli treba da se bore za sebe, za neke buduće ugovore.

Podsetila je ova utakmica na neki drugi Partizan, bez “Galaktikosa”, “aviona i kamiona” i skupih igrača (čitaj stranaca koji su imali najveće ugovore u crno-belom dresu). Marko Pavlović je uradio što je mogao u ovom trenutku. Zasukao je rukave i dao šansu onim igračima koji su ostali, koji su bili u drugom planu na početku sezone kod Gonzalesa. Prvi ispit je položen sa desetkom, nije više Zemunac brucoš.

Nedelja, 15.00: (1,45) Magdeburg (8,00) Flensburg (3,40)

Videli smo žar u očima kapitena Ivana Mićića, Mladena Šotića, veterana Iliju Abutovića, prodore bez zadrške u “meso” Aljoše Damjanovića i Sima Šijana, projektile sa 10 metara Brane Mirkovića, koji su bili u drugom planu na početku sezone. Luka Krivokapić je činio čuda na golu u prvih 30 minuta, imao blizu 50 posto uspešnosti, skidao sedmerce, zicere sa šest metara, terao Šapčane da iz izglednih situacije promašuju ceo gol. Svaku odbranu je burno proslavljao reprezentativac Srbije koji se po dolasku u Humsku odmah izborio za status “broj 1” među stativama.

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U finišu, dobrih desetak minuta je šansu na terenu dobio i osamnaestogodišnji Uroš Gugolj, talentovani srednji bek koji je letos stigao iz Voždovca. Dao je dva gola, podelio “mangupsku” asistenciju iza glave kapitenu Mićiću i potvrdio da u godinama koje slede može da bude veliki projekat crno-belih. “Izgoreo” je letos u dresu Orlića na kadetskom EP u Beogradu. Bio je pun adrenalina da pokaže sve što zna pred domaćom publikom, ali ga je to i sputalo (dečje bolesti posle crvenog kartona i zaslužena suspenzije od dva meča). Šta tek da kažemo za mladog Filipa Kočanovića? Golobradi klinac tek je napunio 16 godina, a čim je ušao na teren, osetio veliku scenu (debi u ARKUS ligi) upisao se u strelce. Odapeo je strelu sa 10 metara pod prečku i matirao iskusnog Nikolu Ćirovića.