Pekersi se raspali na svom Lembo fildu, Bižan Robinson pokazao klasu
Vreme čitanja: 3min | pet. 25.09.26. | 08:33
Atlanta Falkonsi pregazili Grin Bej sa 35:14 u prvom meču trećeg kola NFL šampionata
Raspadala se Atlanta u prva dva kola NFL šampionata sa trećim kvoterbekom Kuperom Rašom, ali kada je zaigrala sa drugim, Majklom Peniksom juniorom (Tua Tagovailoa se i dalje oporavlja), Falkonsi su pokazali drugo lice.
Uraganski napad gostiju iz Džordžije razbio je očajne Pekerse. Domaćin je bio užasan, kako u napadu, tako i u odbrani. Bez "pas rašera" Majke Parsonsa, koji se vraća narednog meseca, defanziva je bila bušna kao švajcarski sir. Sve je to koristio fenomenalni raning bek Atlante Bižan Robinson, koji je odigrao jednu od najboljih partija u karijeri.
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Preorao je Lembo fild, imao čak 194 jardi trčanjem iz 29 nošenja, a dva puta je poentirao. Sjajan je bio i risiver Drejk London sa isto toliko jardi hvatanja iz devet pokušaja. Peniks se vratio na teren posle skoro godinu dana pauze zbog operacije ligamenta kolena i bio je odličan, imao je kvoterbek rejting od 101,4. Krenuo je meč sa 1-5 dodavanjima, ali kako je meč odicao bio je sve bolji.
Nedelja, 19.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)
Nije ništa nagoveštavalo takav ishod. Grin Bej je preko Kristijana Votsona poveo sa 7:0, ali onda na scenu stupaju Falkonsi. Do poluvremena su dali 17 vezanih poena. Ključni trenutak meča bio je početak treće četvrtine. Džordan Lav je stigao do crvene zone rivala kod rezultata 7:17, ali na četvrtom pokušaju za jard nije uspeo da pronađe svoje risivere. Falkonsi su uzeli loptu, postigli novi tačdaun i tu je bilo sve gotovo.
Grin Bej u napadu ništa ne može da uradi bez igre trčanja. Videlo se veliki hendikep neigranje elitnog raning beka Džoša Džejkobsa, koji je suspendovan od strane lige zbog nasilja u porodici i pitanje je da li ćemo ove godine da ga vidimo na terenu.
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Atlanta je upisala prvi trijumf posle dva poraza i sa mnogo optimizma dočekuje nastavak šampionata. Pekersi su već u problemu. Imaju skor 1-2, a i tu pobedu su jedva izvojevali proteklog vikenda u Njujorku protiv Džetsa sa 20:17 posle produžetka.
Vratiće se uskoro Majka Parsons u tabor tima iz Viskonsina, ali napad bez trčanja ništa ne može da uradi, a ni kvoterbek Džordan Lav ne briljira. Raning bekovi Pekersa su imali mizernih 17 jardi trčanjem iz devet pokušaja, a gosti čak 242. Odličan je bio i drugi Robinson, Brajan, u timu iz Džordžije koji igra u najgoroj diviziji lige, Jugu NFC-a, pa i dalje može do plej-ofa.
Grin Bej su mnogoi videli daleko, čak i u borbu za Superboul, ali početak ne obećava za tim Meta Leflora. Na kultnom Lembo fildu zvone već zvona za uzbunu.
NFL – 3. KOLO
Petak
Grin Bej Pekers - Atlanta Falkons 14:35 (7:7, 0:10, 0:7, 7:11)
Nedelja
19.00: (1,70) Njujork Džajants (13,0) Tenesi Tajtens (2,40)
19.00: (4,60) Vašington Komanders (15,0) Sijetl Sihoks (1,25)
19.00: (2,55) Pitsburg Stilers (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)
19.00: (6,50) Majami Dolfins (16,0) Kanzas Siti Čifs (1,15)
19.00: (1,30) Bafalo Bils (15,0) Los Anđeles Čardžers (4,00)
19.00: (1,70) Džeksonvil Džeguars (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)
19.00; (2,40) Klivlend Brauns (13,0) Karolina Panters (1,70)
19.00: (2,40) Indijanapolis Kolts (13,0) Hjuston Teksans (1,70)
19.00: (1,40) Detroit Lajons (14,0) Njujork Džets (3,35)
22.05: (1,25) San Francisko Fortinajners /(15,0) Arizona Kardinals (4,60)
22.05: (2,15) Tampa Bej Bakanirs (13,0) Minesota Vajkings (1,85)
22.25: (1,60) Nju Orleans Sejnts (14,0) Las Vegas Rejders (2,55)
22.25: (2,55) Dalas Kaubojs (14,0) Baltimor Rejvens (1,60)
Ponedeljak
02.20: (2,40) Denver Bronkos (13,0) Los Anđeles Rems (1,70)
Utorak
02.15: (2,70) Čikago Bers (14,0) Filadalfija Igls (1,55)
***kvote su podložne promenama