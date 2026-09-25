Pekersi se raspali na svom Lembo fildu, Bižan Robinson pokazao klasu

Raspadala se Atlanta u prva dva kola NFL šampionata sa trećim kvoterbekom Kuperom Rašom, ali kada je zaigrala sa drugim, Majklom Peniksom juniorom (Tua Tagovailoa se i dalje oporavlja), Falkonsi su pokazali drugo lice.

Uraganski napad gostiju iz Džordžije razbio je očajne Pekerse. Domaćin je bio užasan, kako u napadu, tako i u odbrani. Bez "pas rašera" Majke Parsonsa, koji se vraća narednog meseca, defanziva je bila bušna kao švajcarski sir. Sve je to koristio fenomenalni raning bek Atlante Bižan Robinson, koji je odigrao jednu od najboljih partija u karijeri.