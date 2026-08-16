Pojas ostaje kod šampiona: Geri pokazao zube, Mahačev ipak prevelik zalogaj

Mnogo više uzbuđenja donela je druga runda, u kojoj je Mahačev imao i najbolji trenutak na čitavom meču. Posle nekoliko minuta borbe na distanci, udarac desnom rukom povezao je sa snažnim levim “high kickom” i poslao protivnika na pod. Irac se brzo pridigao, ali ga je šampion ubrzo ponovo srušio i nastavio da kontroliše borbu u parteru.

Meč nije počeo preterano uzbudljivo. Geri je pokušavao da koristi prednost u dužini i drži šampiona na distanci, ali je Mahačev već pri prvom pokušaju uspeo da ga sruši. Irac se brzo pridigao uz žicu i uspevao da brani nove pokušaje rušenja, ali je Dagestanac gotovo do kraja prve runde zadržao kontrolu.

Odgovor izazivača stigao je u trećoj rundi. Brzo se podigao nakon novog rušenja, a potom snažnim udarcem nogom uzvratio Mahačevu, i kako je vreme odmicalo delovao je sve bolje. Šampion je počeo da pokazuje znake umora, dok je Geri delovao svežije i spremnije za nastavak meča.

Da situacija nije bila potpuno bezazlena, bilo je jasno i u uglu od Mahačeva, odakle su mu pred četvrtu rundu poručili da mu je potrebna još najmanje jedna. Šampion je odgovor pronašao u svom najjačem oružju. Iako Gerija nije uspevao dugo da zadrži na podu, konstantnim pritiskom uz žicu sprečavao ga je da razvije borbu na distanci. Sličnu taktiku zadržao je i u poslednjoj rundi, a sredinom nje stigao je do sedmog rušenja i otklonio gotovo sve dileme oko pobednika.

U drugoj šampionskoj borbi Makenzi Dern je prvi put odbranila pojas slamka kategorije. Amerikanka je posle pet rundi jednoglasnom odlukom sudija savladala Džilijan Robertson.

Na ostatku glavnog programa viđene su tri završnice. Džejlin Tarner je za samo 39 sekundi nokautirao Kauea Fernandesa, dok je Dastin Stolcfus u završnici druge runde gušenjem naterao Mansura Abdul-Malika na predaju. Do pobede je stigao i Esteban Ribovič, koji je u drugoj rundi tehničkim nokautom savladao Edsona Barbozu, nakon čega je legendarni Brazilac spustio rukavice u centru oktagona i objavio kraj karijere.