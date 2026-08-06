Poker ima novog svetskog šampiona, a on sa 22 godine 10.000.000 dolara
Vreme čitanja: 1min | čet. 06.08.26. | 08:48
Svaka čast za Lukasa Džumalona
Čuvena je ona rečenica iz filma “Pokeraši“, kada Met Dejmon pita: “Ako je do sreće, a ne do veštine, zašto onda svake godine finale Svetskog prvenstva igraju uvek isti igrači?“. E pa, Lukas Džumalon svakako nije tu sedeo svake godine, jer mu zbog godina ne bi to ni dozvolili. Ali ubuduće hoće. Jer 22-godišnji Amerikanac novi je svetski prvak u pokeru pošto je trijumfovao na kultnom “World Series of Poker“ turniru u Las Vegasu.
Za taj podvig nagrađen je i premijom od 10.000.000 dolara (otprilike 8.600.000 evra). Džumalon je drugi najmlađi osvajač WSOP turnira, pošto je Džo Kada 2009. to uradio sa 21 godinom.
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Džumalon je ove godine igrao protiv 9.208 konkurenata. Osam dana su trajale bitke dok se nije došlo do poslednjeg stola sa devet finalista. Oni su pred finale dobili dvonedeljni odmor da se pripreme. Džumalon je to radio pripremajući se sa engleskim pokerašem Patrikom Lenardom.
Isplatilo se. Na kraju je slavio ispred Finca Laurija Saskilahtija. U poslednjoj ruci je pobedio sa kraljem i šesticom. Saskilahti je imao keca i sedmicu. Ali na talonu još dve šestice. Džumalon je šampion.
Ni ostali finalisti nemaju za čim da žale.Saskilahti je osvojio 6.000.000 dolara. Trećeplasirani Greg Miler je dobio 3.750.000, Majkl Galjano je kući odneo 2.750.000, Han Feng na petom mestu 2.250.000... Niko od finalista nije zaradio manje od milion dolara.