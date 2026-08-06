Poker ima novog svetskog šampiona, a on sa 22 godine 10.000.000 dolara

Čuvena je ona rečenica iz filma “Pokeraši“, kada Met Dejmon pita: “Ako je do sreće, a ne do veštine, zašto onda svake godine finale Svetskog prvenstva igraju uvek isti igrači?“. E pa, Lukas Džumalon svakako nije tu sedeo svake godine, jer mu zbog godina ne bi to ni dozvolili. Ali ubuduće hoće. Jer 22-godišnji Amerikanac novi je svetski prvak u pokeru pošto je trijumfovao na kultnom “World Series of Poker“ turniru u Las Vegasu.

Za taj podvig nagrađen je i premijom od 10.000.000 dolara (otprilike 8.600.000 evra). Džumalon je drugi najmlađi osvajač WSOP turnira, pošto je Džo Kada 2009. to uradio sa 21 godinom.