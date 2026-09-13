Posle košarke, Finska nas dobila i na Evropskom prvenstvu u odbojci

Malo toga je funkcionisalo u igri našeg tima, dok je Finska umela da kazni gotovo svaki pad i na kraju bez izgubljenog seta stigla do velikog trijumfa. Srbija je dozvolila jedinu stvar koju nije smela, a to je da se razigra Jonas Jokela, jedan od najboljih korektora na svetu. Učionio je odbranu Srbije praktično nevidljivom.

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Orlovi su izgledali nespremno. Finska je imala inicijativu tokom prvog poena i to samo naplatila. Naša selekcija se mučila i sa prijemom, pa samim tim izostao je bolji prvi napad. Ni tajm-auti selektora Krecua nisu nipta doneli.

Jokela je na kraju imao 19 poena, a braća Martila po 12 i devet. U Srbiji se istakao Marinović sa 14, Luburić ga je pratio sa 11, a sa devet je doprineo Nedeljković.

Srbija naredni meč igra sa Holandijom u ponedeljak od 16.00, a nakon toga slede dueli sa Danskom i Belgijom u sredu i četvrtak. Četiri ekipe idu u narednu fazu i izvesno će Orlovi otići dalje, ali ovaj poraz je pokazatelj da definitivno neće biti lako.