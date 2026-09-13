Posle košarke, Finska nas dobila i na Evropskom prvenstvu u odbojci
Vreme čitanja: 2min | ned. 13.09.26. | 18:43
Prvi poraz Orlova na kontinentalnoj smotri, definitivno neće biti lako u nastavku
Nakon pobede nad Estonijom u kojoj je bilo oscilacije, Srbija je doživela prvi poraz na Evropskom prvenstvu u odbojci. Finska je demonstrirala silu i slavila sa 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).
Godinu dana nakon što je košarkaška selekcija Srbije ispala od Finske na Evropskom prvenstvu i odbojkaška je doživela poraz. Daleko od toga da je ispaloa, jer ima da odigra još tri meča u grupnoj fazi.
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Malo toga je funkcionisalo u igri našeg tima, dok je Finska umela da kazni gotovo svaki pad i na kraju bez izgubljenog seta stigla do velikog trijumfa. Srbija je dozvolila jedinu stvar koju nije smela, a to je da se razigra Jonas Jokela, jedan od najboljih korektora na svetu. Učionio je odbranu Srbije praktično nevidljivom.
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Orlovi su izgledali nespremno. Finska je imala inicijativu tokom prvog poena i to samo naplatila. Naša selekcija se mučila i sa prijemom, pa samim tim izostao je bolji prvi napad. Ni tajm-auti selektora Krecua nisu nipta doneli.
Jokela je na kraju imao 19 poena, a braća Martila po 12 i devet. U Srbiji se istakao Marinović sa 14, Luburić ga je pratio sa 11, a sa devet je doprineo Nedeljković.
Srbija naredni meč igra sa Holandijom u ponedeljak od 16.00, a nakon toga slede dueli sa Danskom i Belgijom u sredu i četvrtak. Četiri ekipe idu u narednu fazu i izvesno će Orlovi otići dalje, ali ovaj poraz je pokazatelj da definitivno neće biti lako.