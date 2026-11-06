Potop Rejvensa sa trećim kvoterbekom, sezona – piši propalo
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 09:29
Džeksonvil razbio Baltimor sa 33:10 u prvom meču devetog kola NFL šampionata
Krenuo je Baltimor NFL šampionat sa 4-1, ali onda problemi sa povredom kvoterbeka Lamara Džeksona, pa je sezona krenula stranputicom i izvesno Rejvense nećemo gledati u januarskom plej-ofu.
Džeksonvil je doneo Baltimoru četvrti vezani poraz – 33:10, i to na njegovom terenu u državi Merilend. Bez povređenog Lamara Džeksona, za koga je sezona gotovo zbog pereloma palca desne ruke, ali i njegove zamene Tajlera Hentlija, sa trećim vođom napada Džoom Fanjanom, jasno je da tim iz Merilenda nema šta da traži.
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Trevor Lorens i drugovi su samo iskoristili loš trenutak rivala. Baltimor je imao čak pet izgubljenih lopti. Fanjano je bacio dva presečena pasa, uz čak tri fambla. Zaustavljen je Derik Henri, pa Lorensu nije bilo teško sa skromnom partijom od 16 dodavanja za 242 jarda, uz tačdaun, bez izgubljene lopte, upiše novu pobedu ekipi s Floride koja je izvesno pobednik Juga AFC-a i siguran putnik u borbu za trofej Vinsa Lombardija početkom naredne godine.
Nedelja, 15.30: (2,55) Atlanta Falkons (14,0) Sinsinati Bengals (1,60)
Treći kvoterbek Rejvensa, koji je prošle nedelje debitovao u Bafalo posle povreda Džeksona i Hentlija, imao je mizeran učinak od 60 jardi pasa, iz 10 pokušaja. Kvoterbek rejting mu je katastrofalan 22,7 (da li može manje?). Zaustavili su Rejvensi trčanja Džeksonvila, stopirali Abdulu i Tutena, ali je Lorens uspeo da pronađe svoje risivere Džekobija Majersa, Parkera Vošingtona i Nejta Berkičera. Samo jedan fambl Trevisa Hantera naspram pet izgubljenih lopti Baltimora bilo je dovoljno za šestu pobedu, uz dva poraza, pa je u konferenciji samo Bafalo bolji sa skorom 6-1.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.
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NFL – 9. KOLO
Petak
Baltimor Rejvens – Džeksonvil Džeguars 10:33 (3:10, 0:7, 0:3, 7:13)
Nedelja
15.30: (2,55) Atlanta Falkons (14,0) Sinsinati Bengals (1,60) *
19.00: (1,60) Nju Orleans Sejnts (14,0) Klivlend Brauns (2,55)
19.00: (3,70) Majami Dolfins (14,0) Detroit Lajons (1,35)
19.00: (1,20) Kanzas Siti Čifs (15,0) Njujork Džets (5,40)
19.00: (2,70) Indijanapolis Kolts (14,0) Dalas Kaubojs (1,55)
19.00: (2,55) Filadelfija Igls (14,0) Njujork Džajants (1,60)
19.00: (2,40) Karolina Panters (13,0) Denver Bronkos (1,70)
19.00: (3,10) Vašington Komanders (14,0) Los Anđeles Rems (1,45)
22.05: (3,10) Los Anđeles Čardžers (14,0) Hjuston Teksans (1,45)
22.25: (1,20) San Francisko Fortinajners (15,0) Las Vegas Rejders (5,40)
22.25: (1,60) Nju Ingland Petriots (14,0) Grin Bej Pekers (2,55)
22.25: (1,30) Sijetl Sihoks (15,0) Arizona Kardinals (4,00)
Ponedeljak
02.20: (1,40) Čikago Bers (14,0) Tampa Bej Bakanirs (3,35)
Utorak
02.15: (2,55) Minesota Vajkings (14,0) Bafalo Bils (1,60)
* igra se u Madridu
*** kvote su podložne promenama