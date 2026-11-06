Potop Rejvensa sa trećim kvoterbekom, sezona – piši propalo

Krenuo je Baltimor NFL šampionat sa 4-1, ali onda problemi sa povredom kvoterbeka Lamara Džeksona, pa je sezona krenula stranputicom i izvesno Rejvense nećemo gledati u januarskom plej-ofu.

Džeksonvil je doneo Baltimoru četvrti vezani poraz – 33:10, i to na njegovom terenu u državi Merilend. Bez povređenog Lamara Džeksona, za koga je sezona gotovo zbog pereloma palca desne ruke, ali i njegove zamene Tajlera Hentlija, sa trećim vođom napada Džoom Fanjanom, jasno je da tim iz Merilenda nema šta da traži.