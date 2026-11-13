Potvrđeno: Napad na sudijski par! ARKUS zasad ćuti, na potezu i Srpski rukometni savez

“ Povod ovog našeg obraćanja su nemila dešavanja u sudijskoj svlačionici u pauzi između dva poluvremena na rukometnoj utakmici trećeg kola ARKUS lige za žene između ekipa ŽRK Crvena Zvezda iz Beograda i ŽORK Bor iz Bora, koja je odigrana u Beogradu, dana 11.11.2026. godine. Zajednica sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza, na osnovu saznanja kojima raspolaže od direktnih učesnika ovog incidenta, najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja na rukometnim terenima, a posebno fizički napad na rukometne sudije navedene rukometne utakmice koji se dogodio u sudijskoj svlačionici tokom pauze između dva poluvremena” .

Oglasila se Zajednica kontrolora i sudija SRS-a koja je potvrdila da se napad dogodio. Ostaje mnogo pitanja. Glavno je - zašto se utakmica nastavila?

“Posebno alarmantno deluje saznanje da se napad dogodio upravo u sudijskoj svlačionici, zbog činjenice da ona u sportu predstavlja zasebnu, obezbeđenu prostoriju u sportskoj hali namenjenu isključivo sudijama i službenim licima utakmice. Ona služi za njihovu fizičku i mentalnu pripremu pre meča, odmor na poluvremenu, razgovor nakon utakmice, kao i za očuvanje njihove bezbednosti i neutralnosti. Svlačionica mora biti odvojena od svlačionica domaćeg i gostujućeg tima, kao i od publike. Pristup imaju samo sudije, delegat utakmice i ovlašćeno osoblje, čime se sprečavaju pritisci, sukobi i uticaj na regularnost takmičenja. Očigledno da to na ovoj utakmici nije bio slučaj”.

“Želimo da dodamo da se napad desio na gospodu Marka Sekulića i Vladimira Jovandića, rukometne sudije sa najvišim IHF zvanjem i koji su pre desetak dana, tačnije 30.10.2026. godine nominovani za suđenje utakmica na Svetskom rukometnom prvenstvu za muškarce, koje će se u januaru 2027. godine održati u Nemačkoj. Smatramo da je svaki oblik nasilja nad rukometnim sudijama apsolutno nedopustiv i da predstavlja ozbiljan udar na integritet svakog sportskog takmičenja, autoritet službenih lica i osnovne principe fer pleja na kojima rukomet i sav sport počiva”.

20.00: (1,80) Šamberi (8,00) Nim (2,35)

“Ovim putem pozivamo Srpski rukometni savez, ARKUS ligu i nadležne državne organe da bez odlaganja sprovedu sveobuhvatno ispitivanje celokupnog događaja, saslušaju sva lica koja mogu imati relevantna saznanja i da neosporno utvrde sve okolnosti i činjenice u vezi incidenta tokom poluvremena utakmice ŽRK Crvena Zvezda i ŽORK Bor. Zajednica sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza želi posebno da naglasi da će uvek podržavati sva službena lica, štititi njihov integritet, dostojanstvo i bezbednost i insistirati na tome da svako službeno lice mora imati uslove za nesmetano i bezbedno obavljanje svojih dužnosti. Niko ne sme biti izložen fizičkom ili bilo kom drugom obliku nasilja zbog obavljanja službene dužnosti”.

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“Ukoliko se nakon sprovedenog postupka utvrdi da je došlo do fizičkog napada na službena lica, a da odgovorni za takvo ponašanje ne budu adekvatno sankcionisani, želimo jasno da istaknemo da su svi članovi Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza spremni da kao vid zajedničkog i institucionalnog odgovora povuku svoje sledeće poteze u cilju obezbeđivanja odgovarajuće zaštite službenih lica i dosledno sankcionisanje ovakvih postupaka, a nakon što zvanični organi Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza donesu odluku o daljem postupanju”.

“Ovo nije samo pitanje pojedinca, jedne utakmice ili jednog kluba. Ovo je pitanje bezbednosti, dostojanstva i zaštite svih službenih lica, kao i odgovornosti svih učesnika u rukometnom sportu, na svim rukometnim utakmicama na teritoriji Republike Srbije. Zajednica sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza ostaje jedinstvena u stavu da nasilju nema mesta u rukometu i da bezbednost službenih lica ne može biti predmet kompromisa”, stoji u saopštenju Zajednice sudija i kontrolora Srpskog rukometnog saveza.