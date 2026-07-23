Povratak na velika vrata: Voša predstavila Danila Radovića
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 08:14
Iskusni levi/srednji bek posle pauze od rukometa od 15 meseci zadužio crveno-beli dres Novosađana
„Čašu meda jošt niko ne popi što je čašom žuči ne zagrči”, čuvene su reči srpskog književnika i državnika Petra Petrovića Njegoša. Ovaj čuveni citat mogao bi da bude ideja vodilja za Danila Radovića, nekadašnjeg rukometnog reprezentativca Srbije. Koliko talenta, toliko malera — vreme je za novu stranicu u karijeri momka iz Bačke Palanke.
U aprilu prošle godine imao je komplikovanu operaciju ramena. Ne samo da mu je karijera bila pod znakom pitanja, nego je bio i životno ugrožen. Posle dve godine u nemačkom Mindenu, gde je igrao drugi rang nemačkog rukometa, prošlu sezonu je pauzirao. Trenirao je individualno, borio se sa teškim postoperativnim periodom.
Izabrane vesti
Svi se nadamo da su maleri prošlost, da će nekadašnji igrač pančevačkog Dinama da bude opet onaj stari, jedan od najboljih rukometaša ARKUS lige. Vojvodina ga je predstavila kao treće pojačanje za narednu sezonu. Momak rođen 2000. godine može da pokrije dve pozicije — levi i srednji bek. Pojačaće novu spoljnu liniju Novosađana zajedno sa Slovencem Nikom Ćirovićem iz Metaloplastike i supertalentovanim Đorđem Draškom, koji se takođe vratio rukometu posle propuštene skoro cele sezone zbog operacije ramena.
21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)
Radović je igrao za Srbiju na Evropskom prvenstvu u Segedinu 2022. godine, a prošle godine u januaru bio je deo Orlova kada je na klupi sedeo Dalibor Čutura.
Takođe, Voša je predstavila i nekadašnjeg juniorskog reprezentativca, pivotmena Luku Panića, koji je stigao iz Kikinde. Produžena je saradnja sa Milanom Milićem, Brankom Predovićem, Franom Lučinom i Lukom Arsenićem, dok u Novom Sadu ostaju i Kosta Dizdar, Luka Lazić i Vojin Čabrilo. Novi kormilar tima sa Slane bare biće Milutin Lučić, doskorašnji pomoćnik Vladana Matića, koji je postao direktor Akademije PIK Segeda.
Crveno-beli dres Vojvodine više neće nositi Mladen Krsmančić (Loznica), Matija Nikolić (Olimpijakos), Juga Enomoto (Đer), Andrija Stankov (Nexe), Miljan Pušica, Miljan Vukovljak, Milan Jovanović, Bojan Rađenović i Belorus Vjačeslav Soldatenko.
Novosađani ovog četvrtka počinju pripreme za narednu sezonu, a od 1. avgusta se sele na Zlatibor na bazične pripreme. Naredne sezone, Voša će igrati najslabije evropsko takmičenje, EHF kup, pošto je zbog nesređene finansijske situacije odustala od Lige Evrope. Takođe, Lale će nas predstavljati u novoformiraoj Regionalnoj ligi sa timovima iz Makedonije i Crne Gore.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁