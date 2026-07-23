Povratak na velika vrata: Voša predstavila Danila Radovića

„Čašu meda jošt niko ne popi što je čašom žuči ne zagrči”, čuvene su reči srpskog književnika i državnika Petra Petrovića Njegoša. Ovaj čuveni citat mogao bi da bude ideja vodilja za Danila Radovića, nekadašnjeg rukometnog reprezentativca Srbije. Koliko talenta, toliko malera — vreme je za novu stranicu u karijeri momka iz Bačke Palanke.

U aprilu prošle godine imao je komplikovanu operaciju ramena. Ne samo da mu je karijera bila pod znakom pitanja, nego je bio i životno ugrožen. Posle dve godine u nemačkom Mindenu, gde je igrao drugi rang nemačkog rukometa, prošlu sezonu je pauzirao. Trenirao je individualno, borio se sa teškim postoperativnim periodom.