Prilika života za Borislava Nikolića, sedam dana pred spektakl u Beogradu

Borislav Nikolić bio je neizostavan deo priče kada se govorilo o tome koga će UFC potpisati za premijerni dolazak u Beograd. Kako se 1. avgust približavao, a lista borbi se popunjavala, bilo je jasno da srpski borac neće biti deo spektakla u Beogradskoj areni.

Tako je i bilo sve do sedam dana pred samu priredbu, kada se ispostavilo da je UFC-u ipak bio neophodan Nikolić. Protivnik Marka Vologdina, Džozajas Musasa otkazao je meč, pa će srpski borac dobiti šansu života da se protiv ruskog borca prikaže u najjačoj svetskoj organizaciji, i to pred domaćom publikom.