Prilika života za Borislava Nikolića, sedam dana pred spektakl u Beogradu
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 10:12
Srpski borac debitovaće 1. avgusta u UFC organizaciji, protiv Marka Vologdina
Borislav Nikolić bio je neizostavan deo priče kada se govorilo o tome koga će UFC potpisati za premijerni dolazak u Beograd. Kako se 1. avgust približavao, a lista borbi se popunjavala, bilo je jasno da srpski borac neće biti deo spektakla u Beogradskoj areni.
Tako je i bilo sve do sedam dana pred samu priredbu, kada se ispostavilo da je UFC-u ipak bio neophodan Nikolić. Protivnik Marka Vologdina, Džozajas Musasa otkazao je meč, pa će srpski borac dobiti šansu života da se protiv ruskog borca prikaže u najjačoj svetskoj organizaciji, i to pred domaćom publikom.
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Prilika za UFC stigla je u poslednjem trenutku, ali Nikolić barem za evropsku publiku ne ulazi u oktagon kao anoniman borac. Važi za nekog sa snažnim udarcem, a takođe ima i veoma dobru odbranu od rušenja. Iza sebe ima šest vezanih pobeda, šampionski pojas BRAVE organizacije i impresivan podatak da je 15 od 16 trijumfa ostvario prekidom.
Najveća pobeda u karijeri mu je sigurno meč u kojem je postao prvak u kategoriji do 61 kilogram, kada je u četvrtoj rundi gušenjem slavio protiv Nikolasa Hvende i uzeo pojas.
Njegovom protivniku biće ovo drugi meč u najjačoj svetskoj organizaciji. Vologdin je ugovor zaradio u “Dejna Vajt Kontender seriji”. Tada je izgubio, ali zbog atraktivne borbe koju je pružio dobio je priliku da debituje u elitnoj promociji.
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Pored Nikolića u Beogradu će se boriti još osam regionalnih boraca. Glavnu borbu večeri predvodiće Uroš Medić, a pored njega će još nastupiti i Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Miloš Janičić, Vlasto Čepo, Jovan Leka, Nikolija Milošević i Marina Spasić.