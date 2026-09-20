Privremeni pojas Ganu nije dovoljan: UFC neće tek tako predati upražnjeni tron

To je sada potvrdio i Dejna Vajt, koji je jasno poručio da UFC nema nameru samo da uruči Francuzu neprikosnoveni pojas.

"Nećemo ga samo promovisati. I dalje mora da se bori", kratko je poručio prvi čovek UFC-a, ne otkrivajući ko bi mogao da se nađe na drugoj strani kaveza.

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Gan se tako našao u pomalo neobičnoj situaciji. Umesto borbe za ujedinjenje titula protiv Aspinala, sada ga čeka novi protivnik i još jedna prepreka pre nego što ponovo dobije priliku da postane neprikosnoveni prvak.

Ko će dobiti priliku da se sa Francuzom bori za upražnjeno zlato za sada nije poznato, ali kandidata ne nedostaje. U redu čekaju Aleksander Volkov i Sergej Pavlovič, dok se kao zanimljiva opcija nameće i revanš sa Aleksom Pereirom.