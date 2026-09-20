Privremeni pojas Ganu nije dovoljan: UFC neće tek tako predati upražnjeni tron
Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 01:39
Dejna Vajt potvrdio je da će Francuz morati još jednom u kavez kako bi postao neprikosnoveni šampion teške kategorije
Nakon što je Tom Aspinal zbog problema sa povredom oka odlučio da uprazni titulu teške kategorije, činilo se da nema previše dileme oko toga ko će ga naslediti na tronu. Siril Gan već oko struka ima privremeni pojas, pa je Francuz delovao kao logičan izbor da bez dodatne borbe bude promovisan u neprikosnovenog šampiona.
Uostalom, upravo je to jedna od glavnih svrha privremene titule, da u odsustvu prvaka odredi čoveka koji je prvi u redu za njegov pojas. Međutim, Aspinalov odlazak napravio je nešto drugačiju situaciju, pa će Gan, uprkos statusu privremenog šampiona, morati još jednom da potvrdi da zaslužuje mesto na vrhu divizije.
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To je sada potvrdio i Dejna Vajt, koji je jasno poručio da UFC nema nameru samo da uruči Francuzu neprikosnoveni pojas.
"Nećemo ga samo promovisati. I dalje mora da se bori", kratko je poručio prvi čovek UFC-a, ne otkrivajući ko bi mogao da se nađe na drugoj strani kaveza.
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Gan se tako našao u pomalo neobičnoj situaciji. Umesto borbe za ujedinjenje titula protiv Aspinala, sada ga čeka novi protivnik i još jedna prepreka pre nego što ponovo dobije priliku da postane neprikosnoveni prvak.
Ko će dobiti priliku da se sa Francuzom bori za upražnjeno zlato za sada nije poznato, ali kandidata ne nedostaje. U redu čekaju Aleksander Volkov i Sergej Pavlovič, dok se kao zanimljiva opcija nameće i revanš sa Aleksom Pereirom.