Prlainović i Rašović potisnuli jednog pratioca – Radnički stvorio prednost u odnosu na Jadran

Minule sezone Jadran je učestvovao na finalnom turniru Regionalne lige u Kragujevcu, spada u red glavnih kandidata da se ponovo nađe u završnici. Ima mlad i zanimljiv tim, ponekog stranca i igraće Ligu šampiona. Očekuju na primorju da do proleća napreduju Strahinja Gojković i Danilo Stupar, momvi koji su budućnost crnogorskog vaterpola…

Potencijalno bi, ako se ponešto poklopi, mogli i da sapletu nekoga jačeg kada sezona odmakne, ali danas im to u Kragujevcu nije pošlo za rukom. Ali, dobro se držao tim Vladimira Gojkovića u većem delu utakmice, Radnički ga je slomio tek početkom poslednje deonice kada je Dimitrije Obradović isključen, a odmah nakon tog detalja Andrija Prlainović u napadu sa igračem više pogodio.

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Andrija Prlainović i Strahinja Rašović nisu se libili da potegnu, činili su to i – pogađali. I jedan i drugi u tri navrata. Bili su najefikasniji u Radničkom, a gol manje dali su Nikola Lukić i Duško Pijetlović. Iskusni centar odradio je lavovski posao na dva metra, iznudio je čak šest izbačaja protivnika.

Nije zgoreg podsetiti da Duško Pijetlović ima 41 godinu. U bazenu se to ne vidi…

Nikola Jakšić i Nikola Murišić su odmarali, možda ih Uroš Stevanović bude koristio u petak na kragujevačkom bazenu protiv podgoričke Budućnosti, koja je dobila Nais sa 21:15. Ima veliki fond igrača i mogućnost da rotira trener Radničkog, što i koristi na početku sezone.

Jadran će za dva dana igrati protiv Naisa, a večeras mu je najviše u bazenu doneo Dušan Trtović. Osvajač bronze na Mediteranskim igrama u Tarantu je sa četiri gola bio prvi strelac kluba iz Herceg Novog, a tri su postigli Danilo Stupar i ruski reprezentativac Danil Merkulov.

RADNIČKI – JADRAN HERCEG NOVI 15:11

(3:2, 4:5, 4:2, 4:2)

Kragujevac

Zatvoreni bazen SPD „Radnički“

Sudije: Veselin Mišković i Lazar Anđelić (Srbija)

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 3, Dedović, Ranđelović, P. Jakšić 1, Pijetlović 2, Prlainović 3, Lukić 2, Vrlić 1, Vapenski 1, Vlahopulos 1, V. Rašović, Marcelić, Dadvani 1. Trener: Uroš Stevanović.

JADRAN: Andrić, Murišić, Stupar 3, Obradović, Durik, Radović, Merkulov 3, Gojković 1, Petrović, Trtović 4, Ukropina, Matijašević, Str. Vraneš, Ste. Vraneš. Trener: Vladimir Gojković.