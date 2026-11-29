Prlainović: Najbolji smo u Srbiji... Rađen podsetio Vapenskog: Ovo ti je prvi kup od Zvezde
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 11:24
„Nadam se da nam je ovo prvi od četiri trofeja“, kaže Nikola Jakšić
Vratio se Josip Vrlić u Radnički i – pehar Kupa Srbije vratio se u Kragujevac. Ta kombinacija definitivno prolazi, možda će se u Šumadiji malo zabrinuti s proleća, jer druge trofeje kada je bio u klubu nije osvajao, no do završnice Regionalne vaterpolo lige i srpskog prvenstva ima poprilično. Sada će dati sebi malo oduška, barem do puta na Apeninsko poluostrvo, gde u Ligi šampiona sredinom iduće sedmice igraju sa Brešom, a sredinom mesta sa Pro Rekom. Prolaz su obezbedili, međutim, ne i prvo mesto, a ono potencijalno može da donese za nijansu poželjnije rivale u narednoj fazi takmičenja.
Ipak, sve u kragujevačkom klubu može da raduje kako je odrađen prvi deo sezone, jer Radnički nije izgubio niti jednu jedinu utakmicu. Ni u Ligi šampiona, ni u regionalnom takmičenju, a na pobednički podijum vratio se u Kupu Srbije. Preslišao je valjevski Valis u polufinalu, da bi u finalu na dominantan način stigao do trofeja. Na semaforu je stajalo: Radnički – Novi Beograd 13:8.
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Nikola Lukić poneo je zvanje najkorisnijeg igrača, MVP nagrada otišla je u ruke još jednog povratnika u Kragujevac. Izgleda da je bilo potrebno da se u Kragujevac vrate neka dobro poznata lica da bi se vratio i prvi pehar koji se dodeljuje u sezoni...
„Videli ste da smo bili pravi od početka do kraja, dominantno smo došli do trofeja. Čestitke mojim saigračima. Sezona za sada ide baš onako kako smo želeli. Kup nam je izmicao dosta puta, specifično je takmičenje, jer jedna utakmica odlučuje i nemaš pravo na grešku. Ovaj put smo ulogu favorita uspeli da iznesemo i potvrdili smo da smo najbolji u Srbiji“, rekao je kapiten Andrija Prlainović i dodao:
„Pohvalio bih organizaciju, divan objekat i pravi ambijent za igranje vaterpola“.
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Dok se ceremonija privodila kraju, kroz miks zonu prošao je Nikola Rađen, jedan od ljudi zaduženih za organizaciju, i uključio se da „presliša“ Borisa Vapenskog.
„Je li to od Zvezde prvi?“, upitao je Nikola Rađen, a Boris Vapenski kao iz topa ispalio:
„Nije, nije...“
Ali, pojasnio mu je nekadašnji saigrač na šta tačno misli.
„Ne trofej, nego kup, posle Zvezde prvi kup“.
Kada je sve bilo jasnije, odgovor je bio drugačiji
„Jeste, Kup Srbije jeste“, odgovorio je Boris Vapenski kroz osmeh i potom se kratko osvrnuo na finale, ali i očekivanja do kraja sezone:
„Igrali smo kao tim, to je ono što nas krasi ove godine, za razliku od prethodne. Treba da nastavimo ovaj trend dobrih igara u Evropi, jer to je naš ultimativni cilj. Želim da čestitam saigračima, ali i Novom Beogradu, jer bila je fer borba. Bolji je pobedio na kraju, a ovaj put smo to mi“.
Dileme nije bilo ni kod Nikole Jakšića, pehar je zasluženo osvojen, ide tamo gde treba – u Kragujevac.
„Čestitao bih Novom Beogradu na borbi, a svaka čast i našim momcima. Zasluženo smo pobedili i mislim da smo na pravom putu. Prvi trofej u sezoni smo poslednje dve godine gubili, oba puta od Novog Beograda. Dosta nam znači i nadam se da će biti prvi od četiri trofeja ove sezone. Utakmicu smo od početka do kraja držali pod kontrolom, bili smo na nivou, kao što smo bili cele sezone i nadam se da nećemo padati“, podvukao je najbolji strelac Radničkog u finalu Kupa Srbije.