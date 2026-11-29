Nikola Lukić poneo je zvanje najkorisnijeg igrača, MVP nagrada otišla je u ruke još jednog povratnika u Kragujevac. Izgleda da je bilo potrebno da se u Kragujevac vrate neka dobro poznata lica da bi se vratio i prvi pehar koji se dodeljuje u sezoni...

„Videli ste da smo bili pravi od početka do kraja, dominantno smo došli do trofeja. Čestitke mojim saigračima. Sezona za sada ide baš onako kako smo želeli. Kup nam je izmicao dosta puta, specifično je takmičenje, jer jedna utakmica odlučuje i nemaš pravo na grešku. Ovaj put smo ulogu favorita uspeli da iznesemo i potvrdili smo da smo najbolji u Srbiji“, rekao je kapiten Andrija Prlainović i dodao:

„Pohvalio bih organizaciju, divan objekat i pravi ambijent za igranje vaterpola“.

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Dok se ceremonija privodila kraju, kroz miks zonu prošao je Nikola Rađen, jedan od ljudi zaduženih za organizaciju, i uključio se da „presliša“ Borisa Vapenskog.

„Je li to od Zvezde prvi?“, upitao je Nikola Rađen, a Boris Vapenski kao iz topa ispalio:

„Nije, nije...“

Ali, pojasnio mu je nekadašnji saigrač na šta tačno misli.

„Ne trofej, nego kup, posle Zvezde prvi kup“.