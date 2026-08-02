Prvi čovek UFC-a oduševljen Beogradom: Vraćamo se!

Govoreći o poseti i atmosferi u dvorani, predsednik organizacije obelodanio je zvanične podatke i izneo punu podršku srpskim navijačima.

„Oborili smo rekord Arene. 18.623 gledaoca. . Videli smo najveći broj finiša u prvoj rundi, publika je bila neverovatna, luda u najboljem mogućem smislu… Sve dobre stvari”, rekao je Dejna Vajt koga su očigledno slagali za rekord koji drže košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan utakmicama Evrokupa i Evrolige, ali to je druga tema... Da se vratimo na MMA.

Na pitanje da li je ambijent nadmašio očekivanja sa kojima je stigao u Srbiju, dao je kratak i jasan odgovor.

„Da, opravdali ste reputaciju.”

Takođe, izneo je i opšti utisak o Beogradu kao domaćinu jedne ovako masovne i zahtevne organizacije.

„Neverovatno. Bilo je prepuno od početka, od uvodnih borbi, a onda je sve otišlo na novi nivo u glavnim borbama. Ovo mesto je ispunilo sva očekivanja, bilo je baš kao što je reklamirano: sjajna atmosfera, sjajni ljudi, sjajan grad.”

A na najvažnije pitanje za domaću borilačku publiku – da li je ovo bio samo jednokratan izlet UFC-a ili će se borbe vratiti u Srbiju, odgovorio je bez oklevanja.

„Da, apsolutno.”