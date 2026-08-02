Prvi čovek UFC-a oduševljen Beogradom: Vraćamo se!
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 08:01
"Bilo je prepuno od početka, od uvodnih borbi, a onda je sve otišlo na novi nivo u glavnim borbama. Ovo mesto je ispunilo sva očekivanja", rekao je Dejna Vajt
Istorijski, prvi UFC spektakl održan u srpskoj prestonici nadmašio je sva očekivanja čelnika vodeće svetske MMA promocije. Od prve borbe pa sve do spektakularnog nokauta Uroša Medića u glavnom meču večeri, beogradska dvorana priredila je atmosferu o kojoj se već godinama priča u borilačkom svetu.
Prvi čovek UFC-a nije krio impresije na konferenciji za medije održanoj neposredno nakon završetka događaja.
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Govoreći o poseti i atmosferi u dvorani, predsednik organizacije obelodanio je zvanične podatke i izneo punu podršku srpskim navijačima.
„Oborili smo rekord Arene. 18.623 gledaoca. . Videli smo najveći broj finiša u prvoj rundi, publika je bila neverovatna, luda u najboljem mogućem smislu… Sve dobre stvari”, rekao je Dejna Vajt koga su očigledno slagali za rekord koji drže košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan utakmicama Evrokupa i Evrolige, ali to je druga tema... Da se vratimo na MMA.
Na pitanje da li je ambijent nadmašio očekivanja sa kojima je stigao u Srbiju, dao je kratak i jasan odgovor.
„Da, opravdali ste reputaciju.”
Takođe, izneo je i opšti utisak o Beogradu kao domaćinu jedne ovako masovne i zahtevne organizacije.
„Neverovatno. Bilo je prepuno od početka, od uvodnih borbi, a onda je sve otišlo na novi nivo u glavnim borbama. Ovo mesto je ispunilo sva očekivanja, bilo je baš kao što je reklamirano: sjajna atmosfera, sjajni ljudi, sjajan grad.”
A na najvažnije pitanje za domaću borilačku publiku – da li je ovo bio samo jednokratan izlet UFC-a ili će se borbe vratiti u Srbiju, odgovorio je bez oklevanja.
„Da, apsolutno.”
Centralna figura večeri bio je Uroš Medić, koji je razornim udarcem savladao Amerikanca Rodrigeza i izazvao pravu eksploziju u dvorani.
„Ne znam kako može impresivnije da pobedi, jer ga je prvi udarac oborio, pa onda ga dokrajčio. Praktično ga je nokautirao jednim udarcem.”
Komentarišući neuobičajene scene i bakljadu koja je usledila na tribinama nakon borbe, predsednik promocije je uz osmeh prokomentarisao.
„Da, srećom. Nadam se da ih nikad neću videti, ha, ha.”
Uoči pitanja o tome da li Medić grabi ka statusu globalne borilačke zvezde, prvi čovek UFC-a izneo je jasnu prognozu.
„Sad, superstar… Onda ima najviše nokauta u istoriji divizije, najveći nokdaun rejting, ima gomilu rekorda u obaranju ljudi u prvoj rundi, samo treba da nastavi tako i da se penje uz rejting. Ali definitivno ima sve da postane superstar.”
Dodao je i da je od svih novopotpisanih srpskih takmičara upravo Medić opravdao najveću pažnju.
„Medić je najveći događaj, oko toga sam najviše uvek uzbuđen.”
Na priredbi u Beogradu nastupio je i Aleksandar Rakić, koji je u svom debiju u teškoj kategoriji stigao do važne pobede.
„Da, borio se protiv teškog rivala, tri teške runde i pobedio na kraju. Ja lično mislim da će teška divizija biti teška za njega, ali je večeras bio dobar i pobedio.”
Pozitivan utisak ostavio je i Borislav Nikolić u svom debitantskom meču.
„Da, apsolutno, zašto ne bih bio zadovoljan.”