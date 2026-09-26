Prvi grend slem Džordža Rasela!

Četvorostruki šampion Maks Verstapen je trku u Bakuu završio kao drugoplasirani, i to manje od dve desetinke iza pobednika, dok je treće mesto pripalo još jednom vozaču Red Bula, Isaku Hađaru, koji je odvezao odličnu prvu trku nakon oporavka od povrede zgloba.

Start subotnje trke u Bakuu bio je prilično miran, a Raselovo vođstvo u uvodnim krugovima ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo, već je postepeno povećavao prednost u odnosu na najbliže pratioce. To je na početku bio vozač Meklarena Oskar Pjastri koji je obišao Šarla Leklera u Ferariju, ali je Australijanca u Meklarenu duže vreme vrebao dvojac Red Bula.

Dok je Hađar posle starta sa četvrtog mesta u prvim krugovima savladao aktuelnog šampiona Landa Norisa, kao i Leklera, Verstapen je imao nešto komplikovaniji zadatak. Zbog problema sa pogonskom jedinicom u kvalifikacijama (koju je zatim promenio), Holanđanin je trku započeo sa osme pozicije, ali već u petom krugu stigao je na treće mesto, odmah iza svog timskog kolege. Nije dugo Verstapen bio iza Hađara, pošto su zamenili pozicije, a onda je počela potera za Pjastrijem.

Međutim, iako je Verstapen u tim trenucima imao srednje tvrde pneumatike, a Pjastri meke, ispostavilo se da meke gume nemaju očekivanu potrošnju, te Holanđanin nije imao priliku da se značajnije približi i pokuša da napadne. Sve to je vrlo dobro pratio Hađar, koji u početku nije želeo da se suprotstavlja svom timskom kolegi, ali je u jednom trenutku i njemu "preselo" da bude zaglavljen, pa je pitao tim da li sme da napadne Verstapena. Oni su mu poručili da može, uz napomenu da to treba da učini na čist način, ali se do kraja trke Francuz ipak nije nametnuo.