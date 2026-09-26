Prvi grend slem Džordža Rasela!
Vreme čitanja: 4min | sub. 26.09.26. | 15:37
Dominacija u Azerbejdžanu
Vozač Mercedesa Džordž Rasel slavio je na trci za Veliku nagradu Azerbejdžana, 15. rundi ovogodišnjeg šampionata Formule 1 voženoj na ulicama Bakua.
Posle dominacije u kvalifikacijama i osvojene pol-pozicije, Britanac je vodio od početka do kraja, ostvario najbrži krug i na kraju stigao do pobede, čime je upisao prvi gren slem u karijeri. Rasel je tako stigao do osmog trijumfa u karijeri, a trećeg ove sezone, i na taj način smanjio zaostatak za timskim kolegom Andreom Kimijem Antonelijem, koji je trku završio kao petoplasirani. Italijan na vrhu generalnog plasmana sada ima 302 poena, dok Rasel ima 236.
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Četvorostruki šampion Maks Verstapen je trku u Bakuu završio kao drugoplasirani, i to manje od dve desetinke iza pobednika, dok je treće mesto pripalo još jednom vozaču Red Bula, Isaku Hađaru, koji je odvezao odličnu prvu trku nakon oporavka od povrede zgloba.
Start subotnje trke u Bakuu bio je prilično miran, a Raselovo vođstvo u uvodnim krugovima ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo, već je postepeno povećavao prednost u odnosu na najbliže pratioce. To je na početku bio vozač Meklarena Oskar Pjastri koji je obišao Šarla Leklera u Ferariju, ali je Australijanca u Meklarenu duže vreme vrebao dvojac Red Bula.
Dok je Hađar posle starta sa četvrtog mesta u prvim krugovima savladao aktuelnog šampiona Landa Norisa, kao i Leklera, Verstapen je imao nešto komplikovaniji zadatak. Zbog problema sa pogonskom jedinicom u kvalifikacijama (koju je zatim promenio), Holanđanin je trku započeo sa osme pozicije, ali već u petom krugu stigao je na treće mesto, odmah iza svog timskog kolege. Nije dugo Verstapen bio iza Hađara, pošto su zamenili pozicije, a onda je počela potera za Pjastrijem.
Međutim, iako je Verstapen u tim trenucima imao srednje tvrde pneumatike, a Pjastri meke, ispostavilo se da meke gume nemaju očekivanu potrošnju, te Holanđanin nije imao priliku da se značajnije približi i pokuša da napadne. Sve to je vrlo dobro pratio Hađar, koji u početku nije želeo da se suprotstavlja svom timskom kolegi, ali je u jednom trenutku i njemu "preselo" da bude zaglavljen, pa je pitao tim da li sme da napadne Verstapena. Oni su mu poručili da može, uz napomenu da to treba da učini na čist način, ali se do kraja trke Francuz ipak nije nametnuo.
U međuvremenu, proboj Antonelija sa 16. mesta ka vrhu posle greške u kvalifikacijama bio je takođe u fokusu, a napredovao je sporije nego što se očekivalo. Na samom startu mladi Italijan izgubio je poziciju od Nika Hulkenberga u Audiju, dugo vremena mu je trebalo da dođe do vodećih deset, a na polovini trke bio je devetoplasirani.
Posle mirne prve polovine, druga polovina trke donela je mnogo uzbuđenja, trkanja ali i incidenata. Prva takva situacija dogodila se u 31. krugu, kada je vozač Vilijamsa Aleks Albon napravio veliku grešku na kočenju i udario u zaštitnu ogradu u petoj krivini, u kojoj je ostao zaglavljen, te se na stazi po prvi put u trci pojavilo vozilo bezbednosti. Ono je omogućilo vozačima da konačno odu na obaveznu promenu guma, a to je čitav karavan i učinio, te se poredak na stazi nije promenio.
U 35. krugu trka je bila nastavljena, Rasel je samouvereno ušao u prvu krivinu kao lider, dok je Verstapen bez većih problema konačno pretekao Pjastrija. Međutim, novi incident značio je i novi izlazak vozila bezbednosti, ali i kraj trke za trojicu vozača. Franko Kolapinto je na ulasku u prvu krivinu napravio ozbiljnu grešku na kočenju, udario u bolid svog timskog kolege iz Alpina Pjera Gaslija, a kolateralna šteta bio je i aktuelni šampion Noris. Britanac u Meklarenu je i pre toga imao trku za zaborav, pošto je napravio veliki broj grešaka koje su ga koštale pozicija, što se na kraju dogodilo i Pjastriju koji je trku završio na 14. mestu.
Vreme za novi restart bilo je u 39. krugu, kada je Verstapen vrebao Rasela i to mu jasno stavio do znanja čak i pre linije koja označava novi početak. Ipak, iako ga je vozač Red Bula u stopu pratio sve do linije cilja u 51. krugu, na kraju nije pronašao način da ga pobedi.
Četvrto mesto je na kraju pripalo Lekleru, peti je bio Antoneli, a šesti drugi vozač Ferarija Luis Hamilton. Prvih deset kompletirali su Arvid Lindblad u Rejsing Bulsu, dvojac Hasa, Esteban Okon i Oliver Berman, kao i Karlos Sains u Vilijamsu.
Trku pored Albona, Kolapinta, Gaslija i Norisa, zbog tehničkih problema još u ranoj fazi trke nisu završila oba vozača Aston Martina, Lens Strol i Fernando Alonso, kao ni vozač Kadilaka Valteri Botas, koji je imao incident u poslednjem krugu.
Naredna trka Formule 1 na programu je već sledećeg vikenda na stazi Sepang u Maleziji, gde će se održati Velika nagrada Bahreina
Prvih deset na Velikoj nagradi Azerbejdžana:
1. Džordž Rasel (Mercedes)
2. Maks Verstapen (Red Bul)
3. Isak Hađar (Red Bul)
4. Šarl Lekler (Ferari)
5. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)
6. Luis Hamilton (Ferari)
7. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)
8. Esteban Okon (Has)
9. Oliver Berman (Has)
10. Karlos Sains (Vilijams)
PIŠE: Maja Nakaradić