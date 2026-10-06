Radnički na premijeri u Ligi šampiona igrao mali fudbal u bazenu

Kragujevčani su bez po muke stigli do pobede u Rumuniji pred 'italijanski blok' u Šumadiji. Krajem oktobra će ugostiti Brešu, potom i Pro Reko, jednog od favorita za evropsku krunu, a seriju domaćinstva zaokružiće novim duelom sa Oradeom. Potencijalno bi Radnički štošta mogao da reši, ili barem da stekne kapital pred završnicu grupne faze, ali samo ukoliko bude igrao kao danas...

Uroš Stevanović odlučio je da prednost među stativama da hrvatskog golmanu Ivanu Marceliću ispred Radoslava Filipovića, a od onih koji su proteklih sezona imali pristojnu minutažu i bitnu ulogu van protokola su ostali crnogorski centar Nikola Murišić i Valiko Dadvani. Kada se sve skupa sagleda – nije bilo omaške. Pogotovo sa izborom čuvara mreže, jer kada bi odbrana pala i(li) kada bi lopta prošla pored bloka, uglavnom je novopridošlica iz Hrvatske bila na pravom mestu.

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Ali, rokada će zasigurno biti kroz sezonu. I kada je reč o golmanima, ali i na centarskoj, bekovskoj i spoljnim pozicijama, jer Radnički je za Ligu šampiona prijavio 25 igrača. Neki su tinejdžeri, međutim, ima njih barem 16 ili 17 koji u svakom trenutku mogu da se nađu u sastavu.

Glatko je sve danas išlo za Radnički, klizila je lopta u napadu, išla od ruke do ruke. U jednoj od mnogobrojnih kvalitetnih akcija je za samo nekoliko sekundi razmenjeno četiri dodavanja, sve iz prve – završilo se asistencijom Angelosa Vlahopulosa sa krila za Duška Pijetlovića. Na dva metra odrađivali su posao i Josip Vrlić i dvostruki strelac Nikola Dedović, dok je sa distance Lazaru Dobožanovu isprva mrežu parao Nikola Lukić, a potom Nikola Jakšić.

Kao i mnogima ranije, Nikola Jakšić je srpskog golmanu koji brani za Oradeu prodao 'vetrenjaču' i pobedu je potpisao sa četiri pogotka. Nikola Lukić dao je jedan manje. Sve vreme Radnički je vodio u Rumuniji, bila je razlika na semaforu u drugom poluvremenu i dupla. Imao je kragujevački klub i do šest golova prednosti...

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

GRUPA A

Jadran Herceg Novi – Sabadelj 16:17

Hanover – Olimpijakos 10:17