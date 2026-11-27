Uroš Stevanović ima popunjenu ekipu iskusnim igračima na svim pozicijama, ima pregršt olimpijskih šampiona i sastav je projektovan za odlazak na finalni turnir Lige šampiona. Koliku dubinu Radnički ima najbolje se oslikava u činjenici da su u polufinalu Kupa Srbije odmarali kapiten Andrija Prlainović, Josip Vrlić i Duško Pijetlović, gledali su iz prvog reda pobedu nad valjevskim Valisom – 19:7.

Zagrevala su se sva trojica na bazenu u Futogu, učestvovali su u pripremi, no konačna odluka Uroša Stevanovića bila je da ih poštedi napora i da sveži dočekaju sutrašnje finale protiv Novog Beograda ili Partizana.

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Mogao je pre pet dana trener Radničkog da vidi ko mu je i u kolikoj meri potreban za duel sa Valjevcima, pošto se poklopilo da međusobno igraju u Regionalnoj vaterpolo ligi. Bez većih poteškoća trijumfovao je kragujevački klub u prošaranom sastavu, a procena je bila da danas ne treba trošiti kapitena i dvojicu centara, te da će Nikola Murišić i igrači koji znaju da igraju kod stative, kao što su Sava Ranđelović ili Petar i Nikola Jakšić, odraditi sav potreban posao na liniji dva metra.

Tako je i bilo, a pobednik je bio odlučen već u prvom poluvremenu.

Radnički je do veće pauze napravio prednost koju ni daleko kvalitetniji timovi od Valisa ne bi bili u stanju da istope. Sa lakoćom je srpski i regionalni prvak postizao golove. Nikola Dedović i Sava Ranđelović bilo su konstanta tokom cele utakmice – kako u odbrani, tako i u napadu. Ponudili su širok spektar, peleta kvalitetnih poteza bila je raznolika. Kapiten Nikola i Petar Jakšić imali su sekvencu tokom koje sami sve odradili pred protivničkim golom, kao i Nikola Murišić.

Razlika je sve vreme rasla, a Radnički se nije naročito potrošio pred finalni obračun u Futogu.

RADNIČKI – VALIS 19:7

(6:2, 4:0, 3:0, 6:5)

Futog

Sudije: Rastko Prlić i Pavle Kiš

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 1, Dedović 3, Ranđelović 2, P. Jakšić 3, Đorđević, Lukić 1, N. Jakšić, Murišić 3, Vapenski 1, Vlahopulos 2, V. Rašović 2, Marcelić, Dadvani 1. Trener: Uroš Stevanović.

VALIS: Ivanović, Ristić, Živojinović 1, Ićitović, Savčenko 1, Mirziev, Antić 1, Samardžić 2, Đurišić, Gavrilović, Babić, Tomić 1, Nekredin, Poznanović 1. Trener: Miloš Saković.

FAJNAL-FOR KUPA SRBIJE

Petak

Polufinale

Radnički – Valis 19:7

20.45: Partizan – Novi Beograd

Subota

Finale

20.00: Radnički – Partizan/Novi Beograd