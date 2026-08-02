Rasprodata Arena, istorijski rekordi i neviđena atmosfera: Formula za povratak UFC-a u Srbiju

UFC je završio svoj prvi događaj u Srbiji, ali posle svega viđenog bilo bi teško zamisliti da se više nikada ne vrati. Beogradska publika u potpunosti je opravdala očekivanja i još jednom pokazala zašto važi za jednu od najglasnijih u Evropi. Već od prvih preliminarnih borbi, kada Beogradska arena još nije bila ispunjena do poslednjeg mesta, buka sa tribina bila je na nivou kakav se retko viđa čak i na najvećim sportskim događajima, da bi vrhunac dostigla posle pobede Uroša Medića u glavnoj borbi večeri, kada je prvi put na UFC priredbi upaljena baklja u dvorani.

Za ljude sa ovih prostora to možda nije bilo iznenađenje. Snimci atmosfere sa sportskih događaja u Srbiji godinama obilaze svet, ali ovoga puta priliku da je dožive iz prve ruke imali su čelnici UFC-a, borci i brojni strani gosti, koji nisu krili oduševljenje energijom u Beogradskoj areni. Veliku ulogu u tome imao je i raspored borbi, pošto je na programu bilo čak devet regionalnih predstavnika, pa je publika gotovo tokom cele večeri imala svog favorita.