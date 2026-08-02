Rasprodata Arena, istorijski rekordi i neviđena atmosfera: Formula za povratak UFC-a u Srbiju
Vreme čitanja: 3min | ned. 02.08.26. | 12:44
Prvi čovek organizacije već je potvrdio da Beograd nije bila samo usputna stanica za najjaču svetsku organizaciju
UFC je završio svoj prvi događaj u Srbiji, ali posle svega viđenog bilo bi teško zamisliti da se više nikada ne vrati. Beogradska publika u potpunosti je opravdala očekivanja i još jednom pokazala zašto važi za jednu od najglasnijih u Evropi. Već od prvih preliminarnih borbi, kada Beogradska arena još nije bila ispunjena do poslednjeg mesta, buka sa tribina bila je na nivou kakav se retko viđa čak i na najvećim sportskim događajima, da bi vrhunac dostigla posle pobede Uroša Medića u glavnoj borbi večeri, kada je prvi put na UFC priredbi upaljena baklja u dvorani.
Za ljude sa ovih prostora to možda nije bilo iznenađenje. Snimci atmosfere sa sportskih događaja u Srbiji godinama obilaze svet, ali ovoga puta priliku da je dožive iz prve ruke imali su čelnici UFC-a, borci i brojni strani gosti, koji nisu krili oduševljenje energijom u Beogradskoj areni. Veliku ulogu u tome imao je i raspored borbi, pošto je na programu bilo čak devet regionalnih predstavnika, pa je publika gotovo tokom cele večeri imala svog favorita.
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Koliki je utisak Beograd ostavio na ljude iz elitne promocije možda najbolje pokazuje reakcija glavnog komentatora organizacije Džona Anika odmah po završetku događaja.
„Neću moći da spavam posle ovoga što sam doživeo. Ovo je bilo neverovatno. U jednom trenutku sam skinuo komentatorske slušalice i buka u dvorani bila je apsolutno zaglušujuća“, rekao je Anik.
Sličan utisak imao je i predsednik UFC-a Dejna Vajt, koji nije krio oduševljenje atmosferom i borbama, pa je već najavio da će se najjača svetska MMA organizacija ponovo vratiti u Srbiju.
Koliko je interesovanje za beogradsku priredbu bilo veliko najbolje pokazuje podatak da su sve ulaznice rasprodate za svega 22 minuta od početka prodaje. Poređenja radi, za UFC 330, koji se za dve nedelje održava u Filadelfiji, a predvodi ga najdominantniji borac organizacije Islam Makačev, veliki broj ulaznica i dalje je ostao u prodaji.
Međutim, publika nije bila jedini razlog zbog kog će se Beograd dugo pamtiti. Priredba je ušla u istoriju UFC-a sa čak 12 završnica, najviše ikada na jednom događaju, dok je 10 borbi završeno već u prvoj rundi, što predstavlja još jedan rekord organizacije. Sve najave da će debi UFC-a u Beogradu biti istorijski spektakl na kraju su se u potpunosti obistinile.
Reči hvale stigle su i od člana UFC Kuće slavnih i bivšeg prvaka srednje kategorije Majkla Bispinga, koji je iz prvih redova svedočio spektaklu u Beogradu.
„UFC u Srbiji bio je sjajan. Oboreni su rekordi sa 12 završnica, od kojih je 10 bilo već u prvoj rundi. Nadam se da će organizacija od Srbije napraviti redovnu destinaciju.“
Posle ovakvog debija više ni ne deluje nerealno da će UFC u budućnosti češće organizovati priredbe u Evropi, a Srbija bi mogla da postane redovnija stanica. Tome u prilog ide i činjenica da je organizacija upravo za beogradski događaj potpisala čak sedam novih boraca na ugovore od po četiri nastupa, što jasno pokazuje nameru da dodatno proširi bazu evropskih boraca i nastavi da ulaže u ovo tržište.