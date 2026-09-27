Regionalno duplo kolo: Novi Beograd prati Radnički i Jadran, tesni porazi Partizana u Crnoj Gori

Prvi put u sezoni odigrano je duplo kolo u Regionalnoj ligi, a posle drugog vikenda tri kluba su maksimalna: Jadran iz Herceg Novog, kragujevački Radnički i Novi Beograd.

Sastav iz Šumadije igrao je dan za danom i ostvario je dve ubedljive pobede. Prvu protiv Šapca (19:10), a drugu protiv Valisa (15:8). Još lakše je sa suparnicima izašao Jadran – deklasirao je Vojvodinu (25:5), a potom i Zemun (30:9). Novi Beograd je ispratio, čini se za sada, glavne rivale za regionalnu krunu.

Otišao je novobeogradski klub na crnogorsku turneju i sa nje se vratio sa dve pobede. Snažan otpor pružili su mu i Primorac (15:12) i Budva (16:14). Zato se na primorju protiv istih protivnika nije jednako dobro proveo Partizan. Crno-beli su utakmicu protiv Budve odveli u penal-seriju, izgubili su (17:14) i uzeli barem bod, dok su u sudaru sa Kotoranima ostali praznih šaka (16:15).

Ali, može sve na Banjici da raduje kako igra Partizan na startu Regionalne lige, iako ne pobeđuje. Susreo se sa timovima koji ciljaju ulazak u plej-of, a sada mu sledi lakši raspored...

Što se tiče plej-ofa, pored Jadrana, Radničkog i Novog Beograda je na poziciji koja vodi u doigravanje Budućnost, međutim, porgorički klub je ispred Šapca isključivo zbog bolje gol-razlike. Tek je početak, ali bi već kroz dva do tri kola tabela mogla da se podeli na dva dela i da se jasno iscrtaju gornji i donji dom.