Motijejunasu u PAOK-u 500.000 evra za sezonu

Prilično pristojan ugovor za momka koji je pre desetak dana proslavio 36. rođendan. I koji još nije zvanično potpisao ugovor sa solunskim klubom. Mada su ostale samo formalnosti da se završe. Među ostalima, očekuje se i da Kliford Omoruji sada ode negde na pozajmicu.

Motijejunas je prošle sezone u Crvenoj zvezdi odigrao 27 utakmica u Evroligi, u proseku beležio 6,1 poen uz 1,8 skokova po utakmici, pošto je u finišu sezone izgubio mesto u timu tadašnjeg trenera Saše Obradovića.

Posle toga se pominjalo da bi mogao da se prebaci na “3x3” basket i zaigra za reprezentaciju Litvanije, ali ga je Trinkijeri očigledno ubedio da ne odustaje tako lako.