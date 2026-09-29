Motijejunasu u PAOK-u 500.000 evra za sezonu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 29.09.26. | 11:55
Čeka se samo još da bude ozvaničeno
Andrea Trinkijeri na klupi, na terenu Nik Kalates, Džedi Osman, a sva je prilika i Donatas Motijejunas. Zavidno evroligaško iskustvo za jedan Evrokup tim, a ono će PAOK morati i solidno da plati.
Konkretno za litvanskog centra, doskorašnjeg košarkaša Crvene zvezde, okruglo 500.000 evra za narednu sezonu, javljaju danas grčki mediji.
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Prilično pristojan ugovor za momka koji je pre desetak dana proslavio 36. rođendan. I koji još nije zvanično potpisao ugovor sa solunskim klubom. Mada su ostale samo formalnosti da se završe. Među ostalima, očekuje se i da Kliford Omoruji sada ode negde na pozajmicu.
Motijejunas je prošle sezone u Crvenoj zvezdi odigrao 27 utakmica u Evroligi, u proseku beležio 6,1 poen uz 1,8 skokova po utakmici, pošto je u finišu sezone izgubio mesto u timu tadašnjeg trenera Saše Obradovića.
Posle toga se pominjalo da bi mogao da se prebaci na “3x3” basket i zaigra za reprezentaciju Litvanije, ali ga je Trinkijeri očigledno ubedio da ne odustaje tako lako.