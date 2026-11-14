Rekordi dovoljno govore: Medić ne voli da gubi vreme u oktagonu
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 10:28
Četiri poslednja protivnika završio je u prvoj rundi, a protiv Kevina Holanda ima priliku da ispiše nove stranice istorije UFC-a
Uroš Medić očigledno ne voli previše da se zadržava u oktagonu. U poslednje četiri borbe protivnike je završavao u prvoj rundi, a u noći između subote i nedelje pokušaće da produži taj niz. Ovog puta naspram njega stajaće Kevin Holand, na velikoj priredbi UFC 334 u Medison Skver Gardenu.
Da Medić nema običaj da odugovlači borbe, najbolje pokazuje podatak da njegovi nastupi u velter kategoriji traju prosečno svega tri minuta i 33 sekunde, što je najkraće u istoriji ove divizije. Takvom proseku značajno doprinosi i činjenica da je svih 14 profesionalnih pobeda ostvario prekidom, bez potrebe da o pobedniku odlučuju sudije.
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Posebno se istakao u poslednja četiri nastupa, za koje mu je ukupno bilo potrebno svega tri minuta i 55 sekundi. Gilberta Urbinu i Muslima Salihova završio je za po 63 sekunde, Džefa Nila nokautirao je za minut i 19 sekundi, dok je u Beogradskoj areni protiv Danijela Rodrigeza posao završio za samo pola minuta.
Sa pet nokauta u prvoj rundi u velter kategoriji trenutno deli rekord sa Entonijem Džonsonom i Visenteom Lukeom, a ukoliko na isti način savlada Holanda, osamiće se na vrhu. Ujedno bi petim uzastopnim nokautom u uvodnoj deonici prišao na samo korak od rekorda teškaša Sergeja Pavloviča, koji je na taj način završio šest uzastopnih protivnika.
Svestan je i Medić koliko kratko traju njegovi nastupi, pa je uoči ove borbe u razgovoru za UFC na šaljiv način upozorio navijače da ne propuste završnicu.
"Nemojte da idete do frižidera, jer sam već dobijao pritužbe. Ljudi mi kažu da su otišli po piće, smestili se da gledaju borbu, a ona je već bila gotova. Zato nemojte ni da trepnete“.
Ipak, iako važi za favorita, pred njim je težak zadatak, posebno ukoliko želi da do pobede dođe na isti način kao u prethodna četiri nastupa. Holand iza sebe ima 29 borbi u najjačoj svetskoj organizaciji, a uprkos velikom iskustvu, niko do sada nije uspeo da ga nokautira tokom same borbe. Amerikanac jeste doživeo dva poraza tehničkim nokautom, protiv Stivena Tompsona zbog povrede šake i Romana Dolidzea zbog povrede rebra, ali oba meča prekinuta su između rundi, pošto zbog povreda nije mogao da nastavi.
Upravo zbog toga biće zanimljivo videti može li Medić da nastavi tamo gde je stao u Beogradu i još jednom završi posao u prvoj rundi ili će ovog puta morati da provede nešto više vremena u kavezu. Ulog je veliki, jer bi mu peta uzastopna pobeda, posebno ukoliko do nje dođe novim nokautom, mogla da otvori vrata duela sa nekim od najvećih imena velter kategorije, čega je i sam svestan.
"Kada ostvarim još jedan prekid, to će govoriti samo za sebe. Napredovaću na rang-listi i tražiti veće ime. Kevin je jedno od poznatijih imena u kategoriji, jedan od onih boraca koji predstavljaju prepreku na putu ka vrhu, ali postoje mnogo veća imena i mnogo krupnije ribe koje želim da ulovim. Time ću se baviti kada završim ovaj posao“, poručio je Medić.
Glavni deo programa počinje u 03.00 po našem vremenu, a borba Uroša Medića i Kevina Holanda je druga po redu.