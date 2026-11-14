Rekordi dovoljno govore: Medić ne voli da gubi vreme u oktagonu

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Posebno se istakao u poslednja četiri nastupa, za koje mu je ukupno bilo potrebno svega tri minuta i 55 sekundi. Gilberta Urbinu i Muslima Salihova završio je za po 63 sekunde, Džefa Nila nokautirao je za minut i 19 sekundi, dok je u Beogradskoj areni protiv Danijela Rodrigeza posao završio za samo pola minuta.

Sa pet nokauta u prvoj rundi u velter kategoriji trenutno deli rekord sa Entonijem Džonsonom i Visenteom Lukeom, a ukoliko na isti način savlada Holanda, osamiće se na vrhu. Ujedno bi petim uzastopnim nokautom u uvodnoj deonici prišao na samo korak od rekorda teškaša Sergeja Pavloviča, koji je na taj način završio šest uzastopnih protivnika.

Svestan je i Medić koliko kratko traju njegovi nastupi, pa je uoči ove borbe u razgovoru za UFC na šaljiv način upozorio navijače da ne propuste završnicu.

"Nemojte da idete do frižidera, jer sam već dobijao pritužbe. Ljudi mi kažu da su otišli po piće, smestili se da gledaju borbu, a ona je već bila gotova. Zato nemojte ni da trepnete“.

Ipak, iako važi za favorita, pred njim je težak zadatak, posebno ukoliko želi da do pobede dođe na isti način kao u prethodna četiri nastupa. Holand iza sebe ima 29 borbi u najjačoj svetskoj organizaciji, a uprkos velikom iskustvu, niko do sada nije uspeo da ga nokautira tokom same borbe. Amerikanac jeste doživeo dva poraza tehničkim nokautom, protiv Stivena Tompsona zbog povrede šake i Romana Dolidzea zbog povrede rebra, ali oba meča prekinuta su između rundi, pošto zbog povreda nije mogao da nastavi.