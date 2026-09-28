Rio i Marakana videli meč sezone, prvi favorit lige ima skor 1-2, Rejdersi na 3-0

Imali su Kaubojsi meč u svojim rukama. Tri pokušaja sa dva jarda od gola na pola minuta pre kraja, ali je Dak Preskot sve prokockao, odabrao loše akcije, morao je Dalas da šutira samo za tri poena, izjednači na 31:31.

Istorijska prva noć NFL-a u Rio de Žaneiru i kultnoj Marakani i meč dosadašnje sezone u omiljenom sportu Amerikanaca. Spektakularan duel su odigrali Baltimor Rejvensi i Dalas Kaubojsi. Mnogo promena rezultata, propuštenih šansi. Na kraju, uz zvuk sirene kiker tima iz Merilenda Tajler Lup je pogodio šut sa 56 jardi za veliku pobedu Lamara Džeksona i drugova protiv tima iz Teksasa – 34:31.

Ostalo je sedam sekundi pre kraja, svi su videli produžetak i "nil daun" akciju Baltimora, ali je Lamar Džekson proigrao Zeja Flauersa koji se spustio na zemlju na polu sekunde pre kraja. Imali su Rejvensi tajm-aut, zaustavljeno je vreme, a onda je prošlosezonski tragičar pogodio zahtevan šut za drugu pobedu Baltimora. Upravo je mladi kiker sa 46 jardi prošle sezone u poslednjem meču ligaškog dela sezone protiv Pitsburga promašio, nije odveo svoj tim u plej-of, a sada je od postao junak Rejvensa.

Silni Remsi, ubedljivo prvi favorit lige pre početka šampionata, imaju skor 1-2 posle tri utakmice. Ekipa iz Los Anđelesa u uzbudljivom meču je poražena u Denveru – 26:30. Bronkosi su gubili sa 0:16, radio je šta je hteo tim Šona Mekveja u Koloradu, ali Denver po pravilu se budi u nastavku. Kvoterbek Bo Niks je na manje od minut pre kraja istrčao tačdaun za veliki trijumf Denvera i brige u Gradu anđela. 02.15: (2,70) Čikago Bers (14,0) Filadalfija Igls (1,55) Fanatični Rejdersi nikad nisu bolje krenuli otkad su se preselili u Nevadu iz Ouklenda. Kirk Kazins savršeno vodi napad Las Vegasa koji je slavio u Nju Orleansu sa 35:27. Svi su ga videli na dnu divizije, ali Las Vegas sa Kanzasom ima maksimalan učinak i mogao bi do plej-ofa, što je malo ko očekivao pre početka šampionata.

Probudio se i veliki Eron Rodžers. Napad Pitsburga je bio traljav u prva dva kola, ali je veteran odigrao meč sezone, pobedio u direktnom duelu možda i najboljeg kvoterbeka današnjice Džoa Baroua iz Sinsinatija – 30:27. Uzbudljiv meč, pregršt promena rezultata u Pensilvaniji. Na kraju je odlučila odbrana Čeličnih koja je u finišu napravila fambl nad Baruom. Oba tima imaju skor 2-1, kao i ostala dva divizijska rivala na uvek jakom Severu AFC-a, Baltimor i Klivlend.

Povredio se Bejker Mejfild u finišu meča sa Minesotom, a Tampa tone. Ostala je na nuli i posle treće utakmice. Minesota je slavila na Floridi sa 23:16. Kajler Mari je zabeležio prvu pobedu kao startni kvoterbek Vajkingsa. U prva dva meča je trijumfovao Karson Venc. Problem za ekipu iz Mineapolisa je povreda skočnog zgloba prve zvezde, elitnog risivera Džastina Džefersona. Nju Ingland i Drejk Mej su se raspali u Džeksonvilu. Džeguarsi su dobili učesnika Superbola sa čak 35:6. Džamir Gibs je istrčao tri tačdauna u pobedi Detroita protiv Njujork Džetsa sa 31:24. Bafalo se mučio sa žilavim Čardžersima, gubio 0:10, stalno jurio rezultat, da bi prelomio u poslednjih 15 minuta. Džoš Alen je trenutno MVP lige, sjajno vodi Bilsе koji su ostali sa maksimalnim učinkom. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Iznenađenje dana je poraz šampiona Sijetla u obližnjem Vašingtonu od Komandersa – 31:33. Markus Mariota je zamenio povređenog Džejdena Danielsa i uspeo da izbori prvi trijumf tima iz glavnog grada SAD-a.