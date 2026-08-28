Rojevićev Ohrid nastavlja da deli lekcije: Dva trofeja i maksimalnih šest bodova u Regionalnoj ligi

Promešao je karte Ohrid između dve sezone, ali spremno Gladijatori Borisa Rojevića ulaze u novu sezonu. Osvojena su dva pripremna turnira u Strugi i na domaćem terenu u dvorani Biljanini izvori, oba puta je dobijen u finalu osvajač duple krune Vardar, a u Regionalnoj ligi upisane su tri pobede.

Posle Vojvodine i Budve, pobednik EHF kupa je slavio u Pančevu protiv Dinama sa 30:28 (13:15) i napravio dobru uvertiru pred napad na prvi trofej u istoriji kluba u domaćim okvirima, sledeće nedelje u Đevđeliji u Superkupu protiv Vardara.