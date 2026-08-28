Rojevićev Ohrid nastavlja da deli lekcije: Dva trofeja i maksimalnih šest bodova u Regionalnoj ligi
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 20:46
Osvajač EHF kupa bolji od Dinama u Pančevu – 30:28 (13:15) u trećem kolu novoformiranog takmičenja
Promešao je karte Ohrid između dve sezone, ali spremno Gladijatori Borisa Rojevića ulaze u novu sezonu. Osvojena su dva pripremna turnira u Strugi i na domaćem terenu u dvorani Biljanini izvori, oba puta je dobijen u finalu osvajač duple krune Vardar, a u Regionalnoj ligi upisane su tri pobede.
Posle Vojvodine i Budve, pobednik EHF kupa je slavio u Pančevu protiv Dinama sa 30:28 (13:15) i napravio dobru uvertiru pred napad na prvi trofej u istoriji kluba u domaćim okvirima, sledeće nedelje u Đevđeliji u Superkupu protiv Vardara.
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Pančevcima je ovo drugu poraz u novoformiranom takmičenju, i to oba u svom „Strelištu“. Pre šest dana je Budva iznenadila trećeplasirani tim ARKUS lige. Domaćin je bio bolji u prvih 30 minuta, ali u nastavku preokret kvalitetnijeg tima trofejnog Vrbašanina.
Mađar Dominik Mate je imao sjajan učinak od osam golova, a pratili su ga Tilen Strmljan sa pet, dok su Adama Keita i Savrevski dali po četit gola, uz odličnog golmana Dina Slavića. Darko Đukić je pogodio tri puta mrežu Dinama.
Kod tima Nikole Janevskog po šest golova kapitena Veljka Čabrila i Andreja Petrića, dok je Nikola Bekić pogodio mrežu pet puta. Pančevce sledeće nedelje u Boru čeka meč Superkup Srbije sa Partizanom.
REGIONALNA RUKOMETNA LIGA – 3. KOLO
Petak
Partizan – Dubočica 39:31 (20:18)
Dinamo Pančevo – Ohrid 28:30 (15:13)
Alkaloid - Lovćen 55:37 (27:17)