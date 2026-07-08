Rukometna vrteška: Voša predstavila prvo pojačanje, Krsmančić i zvanično u Loznici

Ono što ste mogli da čitate na stranicama Mozzart Sporta još prošlog meseca se obestinilo – iskusni srednji bek Mladen Krsmančić je novi rukometaš Loznice, debitanta u elitnom srpskom rangu. Još jedan bivši igrač Vojvodine, Matija Nikolić , predstavljen je u Pireju kao novi rukometaš grčkog šampiona Olimpijakosa.

Srpski vicešampion je odustao od Lige Evrope, igraće u EHF kupu, a predstavljen je na društvenim mrežama i prvi novajlija, nekadašnji juniorski reprezentativac Srbije Luka Panić . On je potpisao dvogodišnji ugovor, a stiže kao zamena za Andriju Stankova koji karijeru nastavlja u Nekseu. Kikinđanin će na crti činiti tandem sa starosedeocem Brankom Predovićem .

Radnički iz Kragujevca je vratio u svoje redove levog beka Mihajla Kneževića koji je igrao prošle sezone za Smederevo, a veran timu iz Šumadije ostao je i pivotmen Branko Karanović. Pre toga su stigli golman Ivan Mihajlov iz Obilića i levi bek Aleksandar Milićević.

Metaloplastika je dovela iz Partizana mladog golmana Jovana Jevremovića koji će činiti konkurenciju među stativama iskusnom Nikoli Ćiroviću, novajliji iz Pančeva. Jevremović je prošle sezone bio treći golman Partizana, a pre toga je branio boje Dinama.

Jugović je produžio saradnju sa srednjim bekom Aleksandrom Rudićem, a u Kać se vratio i iskusni desni bek Nikola Grubić. Kaćane će i dalje s klupe da predvodi Gorjan Spahić.

Što se tiče naših internacionalaca, iskusni pivotmen Uroš Pavlović, posle godinu dana u francuskom Kreteju, potpisao je ugovor sa turskim prvakom Bešiktašem i pridružio se u taboru istanbulskih Orlova nekadašnjem srpskom reprezentativcu Bogdanu Radivojeviću. U Srbiji je branio boje Partizana, Obilića, Dinama iz Pančeva i Metaloplastike, a prošle sezone je imao prvi inostrani angažman u francuskoj drugoj ligi, ali sa timom iz predgrađa Pariza nije uspeo da se dokopa elitnog ranga.

Kragujevčanin Ivan Mošić ostaje u Rumuniji, ali je nekadašnji levi bek Crvene zvezde prešao iz Potaise Turde u Buzau.