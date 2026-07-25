Šampion Noris na pol-poziciji u Mađarskoj

Iza sedmostrukog šampiona, koji se nalazi pod istragom zbog navodnog ometanja drugog vozača i zbog toga bi mogao da zaradi kaznu, našao se njegov timski kolega Šarl Lekler.

Četvrto mesto zauzeo je lider u generalnom plasmanu Andrea Kimi Antoneli, koji čeka na odluku sudija jer je u toku svog poslednjeg kruga naišao na žute zastave, izazvane okretanjem Maksa Verstapena. Vozač Red Bula imao je na kraju šesto najbrže vreme, dok je Oskar Pjastri u drugom bolidu Meklarena bio peti.

Džordž Rasel je u drugom Mercedesu bio tek sedmi posle novih tehničkih problema, a najboljih deset kompletirali su Isak Hađar u drugom Red Bulu, Arvid Lindblad u Rejsing Bulsu, kao i vozač Audija Niko Hulkenberg.

Posle prvih krugova u borbi za najbolja startna mesta, Hamilton je predvodio Norisa i svog timskog kolegu Leklera, dok je Antoneli bio četvrti, pa se čekao rasplet u završnici.

Vozači su se opredelili za samo jedan brzi krug nakon posete garažama i promene pneumatika, a prvi su svoje pokušaje imali vozači Ferarija. Ipak, ni Hamilton ni Lekler nisu uspeli da poprave prethodno postavljeno vreme, a Britanac je zatim u sporom krugu, čini se, uticao na krug Pjastrija, što bi moglo da mu donese kaznu pomeranja pred nedeljnu trku.

(©Reuters)

Usledila je greška Verstapena na samom kraju kruga, kada je pred ulazak u poslednju krivinu izgubio kontrolu, okrenuo se i nakratko ostao pored staze. U tim trenucima je pored njega prolazio Antoneli, pa se zbog navodnog neusporavanja pod žutim zastavama, odnosno beleženja brzog kruga, mladi Italijan nalazi pod istragom, što bi i njega moglo da košta startne pozicije.

U međuvremenu je svoj krug vozio Noris, a odličnim prolaskom u drugom sektoru napravio je ključnu prednost koja je na kraju iznosila samo 12 hiljaditinki ispred Hamiltona.

Drugi deo kvalifikacija nije doneo velika iznenađenja, ali se neko vreme u dramatičnoj poziciji nalazio lider šampionata Antoneli, pošto mu je prvi mereni krug bio poništen zbog silaska van granica staze. Ipak, Italijan je bez većih problema odvezao novi krug i obezbedio plasman među najboljih deset, ali to nije pošlo za rukom Lijamu Losonu u Rejsing Bulsu, dvojcu Alpina Pjeru Gasliju i Franku Kolapintu, vozaču Audija Gabrijelu Bortoletu, Estebanu Okonu u Hasu, kao i vozaču Aston Martina Fernandu Alonsu.

U prvom delu kvalifikacija pažnja je bila upravo na ekipi Aston Martina, koji su za vikend u Mađarskoj pripremili takozvanu ‘’B verziju’’ bolida za 2026, sa čak 16 novih delova. Značajne promene su im se već tada očigledno isplatile, pošto je dvostruki šampion Alonso odvezao krug dovoljan za prolazak u dalji tok kvalifikacija, čime se britanska ekipa prvi put ove sezone pojavila u Q2 delu.

Španac je bio za desetinku brži od vozača Hasa Olivera Bermana koji će u nedeljnu trku krenuti sa 17. pozicije ispred oba vozača Vilijamsa, Karlosa Sainsa i Aleksa Albona i drugog vozača Aston Martina Lensa Strola, dok će poslednji startni red pripasti tandemu Kadilaka, Valteriju Botasu i Serhiju Peresu.

Trka je na programu u nedelju od 15 časova.

Prvih deset pred Veliku nagradu Mađarske:

1. Lando Noris (Meklaren)

2. Luis Hamilton (Ferari)

3. Šarl Lekler (Ferari)

4. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

5. Oskar Pjastri (Meklaren)

6. Maks Verstapen (Red Bul)

7. Džordž Rasel (Mercedes)

8. Isak Hađar (Red Bul)

9. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)

10. Niko Hulkenberg (Audi)

Piše: Maja Nakaradić