Savršeni Bersi i Kejleb Vilijams, druga mladost Venca i Kazinsa, Kralj Henri i dalje kao tenk

Kejleb Vilijams na poziciji kvoterbeka i Ben Džonson kao glavni trener su ono što je decenijama falilo Bersi. Soldžer fild konačno ima svog gazdu koji tim iz vetrovitog Ilinoisa može da odvede čak do Lombardijevog trofeja.

Veliki broj poena je karakteristika prvog vikenda NFL šampionata. Obično su napadi „zarđali“ na startu sezone, ali sada smo gledali ofanzivne rapsodije Čikaga, Baltimora, Džeksonvila, Minesote...

Preporodio se kvoterbek Čikaga otkad mu je stigao ofanzivni guru iz Detroita. Bersi su brojali do 59, razbili sjajnom igrom Karolinu sa 59:37 u najefikasnijem meču prvog vikenda NFL šampionata. Dva bačena tačdaun pasa i isto toliko istrčanih savršen je učinak nekada prvog pika na draftu. Napad, iako bez zvezde na poziciji risivera, bio je tačan kao švajcarski sat, a blistao je i raning bek Deandre Svift sa 124 jardi.

Odličan je bio i Brajs Jang na drugoj strani, ali odbrana Pantersa ništa nije mogla protiv šema Bena Džonsona, nekadašnjeg ofanzivnog koordinatora Lajonsa koji je u debitantskoj sezoni preporodio Čikago i odveo ga do polufinala plej-ofa u NFC-u, a sada bi mogao još više. 02.15: (1,70) Kanzas Siti Čifs (13,0) Denver Bronkos (2,40) Kajler Mari je imao košmaran debi kao kvoterbek Minesote. U prvom napadu mu je bio presečen pas protiv Grin Beja, kasnije je dobio strašan potres mozga, verovatno ga nekoliko nedelja neće biti na terenu, a šansu je iskoristio Karson Venc.

Lokalni momak iz Mineapolisa bio je izgubljen poslednjih godina, šetao se od franšize do franšize, a sada je dobio verovatno poslednju šansu da pokaže da nije za penziju. Pekersi su dominirali tri četvrtine, imali i +12 (22:10), ali je u poslednjih 15 minuta Venc sa fantastičnim risiverom, najboljim u ligi, Džastinom Džefersonom, srušio divizijskog rivala sa Lembo filda – 39:22. Pekersima se opet ponavlja stara priča - dobro krenu, a onda se raspadnu u finišu i brzo istope dvocifrenu prednost. Kirk Kazins je upisao prvi trijumf na čelu novog napada Rejdersa, lako je u Nevadi dobijen tužni Majami sa 27:13.

Počela je uspešno era Džona Harboua na klupi Njujork Džajantsa. Dugogodišnji strateg Baltimora na debiju za novu franšizu pobedio je Dalas Kaubojse sa 28:20. Blistali su mladi, prvogodišnji kvoterbek Džekson Dart i raning bek Kem Sketebu. Dva tačdauna je imao i Ajzea Likli, koji je stigao sa Harbouom iz Rejvensa. Muči se i ove sezone napad Pitsburga sa Eronom Rodžersom. Morala je stvari da vadi defanzivna sila Ti Džej Vot, koji je presekao pas trećeg kvoterbeka Atlante Kupera Raša i rešio pitanje pobednika u poslednjoj četvrtini meča protiv Falkonsa – 20:13. Moraće napad Stilersa i novog trenera Majka Mekartija mnogo više. Filadelfija je iščupala pobedu protiv Vašingtona na svom terenu – 24:22. Džejden Denijels je imao priliku da uvede meč u produžetak, ali nije uspeo da donese dramu u dodatnih 10 minuta u Gradu bratske ljubavi. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Detroit je vodio na svom terenu protiv Sejntsa sa 21:0, ali žilavi Nju Orleans se nije predavao, došao je do produžetka – 24:24, imao pretvaranje za pobedu u dodatnih 10 minuta, ali nije uspeo. Ostalo je 31:30 za skromne Lajonse. Bafalo je u sjajnom meču sa mnogo preokreta dobio Teksanse u Hjustonu sa 36:31. Imao je domaćin poslednji napad za pobedu, ušao u crvenu zonu Bilsa, ali je kvoterbek Si Džej Straud napravio fambl i gosti iz Njujorka su upisali trijumf. Ako se po jutru dan poznaje, Sinsinati Bengalsi mogu daleko. Nije u prvom planu bio strašni napad s Džoom Barouom, nego odbrana koja je u poslednje dve godine bila najgora u ligi. Čak četiri iznuđena fambla, od toga tri kvoterbeka Bakanirsa Bejkera Mejfilda, imali su domaćini, pa Barouu nije bilo teško da to materijalizuje. Baltimor je opet sila u napadu, a Kralj Derik Henri je pokazao da je, iako u veteranskim godinama, i dalje jedan od najboljih raning bekova današnjice. Razbio je Koltse u Indijanapolisu sa 41:23. Tri tačdauna za raning beka i čak 144 istrčana jarda. Lamar Džekson je takođe bio sjajan, pronalazio je lako svoje risivere, pre svih Zeja Flauersa koji je prešao 100 jardi u prvom poluvremenu, ali je povredio zadnju ložu. Iz pet hvatanje je sakupio čak 150 jardi.