Srbija i zvanično podnela kandidaturu za EP 2034
Vreme čitanja: 1min | pet. 18.09.26. | 12:22
Austrija, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Turska su konkurenti, a EHF će odluku doneti naredne godine na redovom kongresu
Srpski rukometni savez, zajedno sa federacijama Slovenije i Makedonije, istakao je kandidaturu za organizaciju i domaćinstvo Evropskog prvenstva za rukometaše 2034. godine.
Pored ove tri države, kandidaturu za domaćinstvo podneli su još Austrija, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Turska, a EHF će odluku doneti naredne godine na redovom kongresu.
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Zajednička kandidatura predstavljaće projekat koji će, pored sportskog segmenta, obuhvatiti i institucionalnu podršku Vlada Srbije, Slovenije i Makedonije, a tokom narednog perioda tri saveza i nadležne institucije radiće na pripremi kompletne kandidature, koja će obuhvatiti sve neophodne organizacione, infrastrukturne, logističke i druge aspekte značajne za organizaciju jednog od najvećih evropskih sportskih događaja.
19.00: (2,00) Balingen (8,00) Štutgart (2,10)
Za Srbiju, Sloveniju i Makedoniju zajednička kandidatura predstavlja i potvrdu namere da tri zemlje dodatno povežu svoje sportske potencijale i zajednički nastupe na evropskoj sportskoj sceni.
Srpski rukometni savez, kao i federacije Slovenije i Makedonije nastaviće u narednom periodu intenzivnu saradnju na pripremi kandidature, sa ciljem da zajednički projekat bude predstavljen EHF-u kao ozbiljna i sveobuhvatna ponuda za domaćinstvo Evropskog prvenstva 2034.