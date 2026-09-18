Srbija i zvanično podnela kandidaturu za EP 2034

Zajednička kandidatura predstavljaće projekat koji će, pored sportskog segmenta, obuhvatiti i institucionalnu podršku Vlada Srbije, Slovenije i Makedonije, a tokom narednog perioda tri saveza i nadležne institucije radiće na pripremi kompletne kandidature, koja će obuhvatiti sve neophodne organizacione, infrastrukturne, logističke i druge aspekte značajne za organizaciju jednog od najvećih evropskih sportskih događaja.

19.00: (2,00) Balingen (8,00) Štutgart (2,10)

Za Srbiju, Sloveniju i Makedoniju zajednička kandidatura predstavlja i potvrdu namere da tri zemlje dodatno povežu svoje sportske potencijale i zajednički nastupe na evropskoj sportskoj sceni.

Srpski rukometni savez, kao i federacije Slovenije i Makedonije nastaviće u narednom periodu intenzivnu saradnju na pripremi kandidature, sa ciljem da zajednički projekat bude predstavljen EHF-u kao ozbiljna i sveobuhvatna ponuda za domaćinstvo Evropskog prvenstva 2034.