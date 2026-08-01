Srbija ima prvake Evrope! Mačković i Pimenov veslali do zlata

Što se tiče naših momaka, može se reći da su Mačković i Pimenov u velikom finalu izveslali ubedljivo najbolju trku u Varezeu.

Posada trenera Nikole Stojića preuzela je vođstvo već na prvom prolazu i bila na čelu posle 500 metara. Bez obzira na jak tempo, nije Srbija posustajala ni na drugom merenju, dok je posle 1.500 metara postalo jasno da će Mačković i Pimenov stići do najsjajnijeg odličja. Naš tandem je ovako kompletirao izuzetnu sezonu u kojoj je uspeo da osvoji srebro i bronzu na regatama Svetskog kupa u Sevilji, odnosno Lucernu. Kada se na to doda i titula vicešampiona planete iz Šangaja prošle godine, onda je jasno da je Vareze kruna dosadašnjeg rada.

Postoji mogućnost da ovo ne bude jedina medalja za Srbiju na kontinentalnom šampionatu, jer se u finale ženskog skifa plasirala Jovana Arsić. Srpska reprezentativka prošla je u borbu za medalju tako što je slavila u drugoj polufinalnoj trci s vremenom 7:21,78. Finalna trka u kojoj će veslati Jovana Arsić na programu je sutra.