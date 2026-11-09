Srbija ima prvu olimpijsku vizu za Los Anđeles: Aleksandra Stojadinović šampionka sveta

U kvalifikacijama je zauzela treće mesto. Pogodila je 593 kruga, jedan manje od državnog rekorda. Aleksandra je odlično počela finale. Nakon deset hitaca iz klečečeg stava je bila najpreciznija sa 103 kruga, a na drugom mestu, sa 0,7 krugova zaostatka pratila ju je Japanka Misaki Nobata, koja će ispostaviće se, osvojiti bronzano odličje. Tokom ležećeg stava prvu poziciju je preuzela Hana Im (Južna Koreja), Aleksandra je imala samo dva deseta dela kruga manje.

Početkom poslednjeg, stojećeg stava, srpska takmičarka se vratila na čelnu poziciju, ali potom ju je prestigla Dueštadova. Međutim, jedan veliki kiks Norvežanke u 12. hicu stojećeg stava je Stojadinović dao šansu da se popne na prvo mesto, a Aleksandra je to i iskoristila. Pred poslednji, 35. hitac, srpska reprezentativka je na drugoj poziciji imala 0,6 krugova slabiji rezultat od vodeće Korejke Sehe Oh, ali je usledio novi preokret – čista desetka u poslednjem hicu i suze radosnice za Aleksandru Stojadinović.

Podsetimo, počev od Seula 1988. godine, naši strelci nisu doneli medalje samo sa dva izdanja Olimpijskih igara - u Pekingu 2008. i Rio de Žaneiru 2016. godine.