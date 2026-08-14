Srbija, Makedonija i Slovenija zvanično podneli kandidaturu za EP 2034

Predsednik Srpskog rukometnog saveza Božidar Đurković istakao je da Srbija, Makedonija i Slovenija imaju sve kapacitete potrebne za organizaciju jednog od najvećih rukometnih događaja u Evropi.

“Posle niza sastanaka i dogovora koji smo postigli, došao je trenutak da sva tri saveza zvanično podnesu zajedničku kandidaturu za organizaciju EHF EURO 2034. Verujem da sve tri federacije imaju organizacione kapacitete, iskustvo i ljudske resurse da jedno ovako veliko takmičenje organizuju na najvišem nivou. Naša kandidatura obuhvata kompletnu infrastrukturu potrebnu za organizaciju prvenstva, od dvorana, hotela i svih ostalih segmenata neophodnih za održavanje jednog velikog međunarodnog takmičenja. Verujem da će naša zajednička kandidatura biti najozbiljnija. U ovom trenutku teško je govoriti o tome da li će biti još prijava i kakva će biti konačna odluka EHF-a, ali ono što mogu da kažem jeste da ćemo zajedničkim snagama učiniti sve da našu kandidaturu predstavimo na najbolji mogući način i pokažemo EHF-u da smo najbolje rešenje za organizaciju jednog tako velikog događaja”, rekao je Đurković.

Predsednik Rukometne federacije Makedonije Aleksandar Stefanov istakao je zadovoljstvo saradnjom tri saveza.

“Za mene predstavlja posebnu čast i zadovoljstvo što Rukometna federacija Makedonije pravi još jedan značajan korak napred i što, zajedno sa rukometnim savezima Srbije i Slovenije, učestvuje u zajedničkoj kandidaturi za organizaciju muškog EHF EURO 2034. Verujem da sve tri federacije, sa svojim bogatim iskustvom, kapacitetima i rukometnom tradicijom, imaju sve preduslove da odgovore zahtevima i standardima Evropske rukometne federacije i uspešno organizuju Evropsko prvenstvo na najvišem nivou. Makedonija je rukometna zemlja. Rukomet je decenijama duboko utkan u našu sportsku tradiciju i istoriju, stvarajući generacije uspešnih rukometaša i rukometašica. Svojom popularnošću, kao i rezultatima ostvarenim na evropskom i svetskom nivou, slobodno mogu da kažem da je rukomet sport broj jedan u Makedoniji i da to ostaje. Za nas je ova kandidatura prilika za još jedan veliki iskorak i potvrda da Makedonija ima kapacitet da bude deo organizacije najvećih evropskih rukometnih događaja. Nadamo se da će naša zajednička kandidatura dobiti poverenje i da ćemo 2034. godine, zajedno sa Srbijom i Slovenijom, biti uspešni domaćini EHF EURO”.