Srbija na Sloveniju u osmini finala

Vreme čitanja: 1min | čet. 17.09.26. | 23:01

Odbojkaška reprezentacija saznala rivala u prvom eliminacionom kolu

Biće baš teško, ali pokazali su naši odbojakaši na ovogodišnjem Prvenstvu Evrope da znaju da se izvuku iz nemogućih situacija.

Ekipa Georga Krecua za mesto među osam najboljih ekipa na Starom kontinentu boriće se protiv Slovenije u Torinu.

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Italiji su bila dovoljna dva seta da osiguraju prvo mesto u grupi u duelu protiv Slovenije i to su i uradili.

Nisu Slovenci  baš tradicionalna odbojkaška sila, ali nam već godinama ne leži. Selekcija bivše jugoslovenske republike dobila je osam prethodnih duela protiv Srbiju.

Ukoliko prođe Sloveniju, Srbija će u meču za polufinale igrati protiv boljeg iz duela Belgija – Češka.

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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije
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