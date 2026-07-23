Srbije nema u Sidneju, ima dobrog vaterpola: Grčka preživela Savića i Crnu Goru

Nije mogla da bude mirna Grčka do poslednjeg zvuka sirene, sebi i saigračima zagorčao je život Aristeidis Halivopulos. Smestio je loptu u mrežu Efstatios Kalogeropulos, ostalo je malo vremena na satu, međutim, uočio je Dejan Savić udarac na početku akcije, kada se njegov tim vraćao u odbranu i zatražio je čelendž. Arbitri su primetili da je grčki vaterpolista napravio nepotreban pokret i usledili su crveni karton i „brisanje“ gola Helena.

Crna Gora dobila je priliku da zakuva u četvrtfinalu i – to je i uradila. Lopta je vraćena pred grčki gol, spakovao ju je u mrežu Matija Sladović, a imao je sastav Dejana Savića i priliku za izjednačenje. Pre isteka vremena sa distance je raspalio Vasilije Radović i pogodio mesto gde se spajaju prečka i stativa.

Dosta muke za Grke, ali su preživeli...

(©Starsport)

Ponajviše zahvaljujući tome što su u ranoj fazi utakmice stvorili pozamašnu zalihu, imali su u više navrata prednost i od četiri pogotka. Ne kako ume, ali služio je šut Stilijanosa Argiropulosa. Najbolji grčki šuter postigao je četiri gola u četvrtfinalu, a obilatu pomoć u napadu imao je od Konstantinosa Kakarisa. Centar mu se ovoga leta pridružio u Ferencvarošu i protiv Crne Gore je jedanput zatresao mređžu i iznudio pet isključenja. Semir Spahić i Konstantinos Juvecis bili su dvostruki strelci.

Odskočio je u crnogorskoj reprezentaciji Strahinja Gojković, smestio je pet lopti u grčku mrežu. Balša Vučković tek jednu iz pet pokušaja, međutim, bio je impresivan kada je blivao za loptu – u svakoj četvrtini Ajkule su prve imale napad. Danilo Stupar, Vasilije Radović i Dušan Matković dali su dva gola, a turnir u Sidneju pokazao je da tim Dejana Savića ima svetlu budućnost, međutim, i da je pred srpskim strategom popriličan posao kako bi sve utegao do Olimpijskih igara u Los Anđelesu i vratio državni tim u borbu za medalje.

Grčka će u polufinalu Svetskog kupa igrati protiv Italije, a njoj je prva utakmice na turniru poslužila za podizanje radne temperature. Zagrejao se tim sa Apeninskog poluostrva u duelu sa Gruzinima, nije pretrpeo nikakav stres. Sve je išlo kao po loju. Frančeska Kondemija je svuda bilo – šut 3/3! Na to dve asistencije, dva iznuđena isključenja, dve uzete lopte prilikom sprinta. U tri napada protivničku mrežu pocepao je i Filipo Ferero, a još jednu kvalitetnu predstavu ponudio je Mateo Joki Grata.

Jedan od lidera ove italijanske generacije dva puta upisao se među strelce, takođe je dva puta i čuvare izbacio iz bazena na 20 sekundi. Jedna ukradena lopta i jedan blok, tek da zaokruži dobru partiju. Jednako dobro moraće Mateo Joki Grata i protiv Grka u polufinalu kako bi imali čemu da se nadaju.

SVETSKI KUP – ČETVRTFINALE

Četvrtak

Italija – Gruzija 18:12

Grčka – Crna Gora 14:13

10.30: Španija – Australija

12.15: Mađarska – Hrvatska