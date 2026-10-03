Srpski klubovi u Evropi: Bor već u trećem kolu EHF kupa, Zvezdi težak posao u Brašovu

Imaće Zvezda podršku navijača u Brašovu. Srpski šampion je napravio respektabilan tim za domaća takmičenja gde ne bi trebalo da ima dostojnog rivala u borbi za trofeje, a videćemo da li je spreman za Ligu Evrope. Prošle sezone je Zvezda stala na poslednjem stepeniku od mađarskog Estergoma, uz jak otpor favorizovanom tim iz komšiluka, a sada je tim Šandora Raca u prvom kolu kvalifikacija dobio najtežeg mogućeg rivala.

16.00: (1,60) Ferencvaroš (8,00) ĆSM Bukurešt (2,85)

Zvezda je dovela zvučna pojačanja prethodnog leta, od reprezentativki Srbije Aleksandre Vukajlović, Nevene Radić i Katarine Bojičić, Nemice Najne Klajn, Nataše Tomić (devojačko Lovrić), Makedonki Elene Gjorgjijevske i Jovane Micevske, potencijalne povratnice u nacionalni tim Une Obrenović i Moli Kubine, levoruke Lare Stanić… Ostale su i perjanice iz prošle sezone, Teodora Majkić, Aleksandra Stamenić, Tijana Simić, Jelena Agbaba, iskusni golman Ana Kačarević… Puca se na visoko u Ljutice Bogdana.

Celo leto je Korona Brašov bila u fokusu, pa Zvezda nije dozvolila šest reprezentativki da budu sa selekcijom Srbije na Trofeju Makedonije u Ohridu, kako bi se spremile za izazov i dvomeč sa Koronom. Prednost Beograđanki je što je revanš naredne nedelje na Banjici.