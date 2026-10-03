Srpski klubovi u Evropi: Bor već u trećem kolu EHF kupa, Zvezdi težak posao u Brašovu
Vreme čitanja: 2min | sub. 03.10.26. | 10:02
Četiri kluba imaju ovaj vikend međunarodne obaveze. Srpski šampion u nedelju protiv Korone koju trenira Norvežanin Bent Dal, nekadašnji selektor naše zemlje
Ovog vikenda četiri srpska ženska rukometna kluba imaju evropske izazove. Šampion i vicešampion Crvena zvezda i Naisa traže put do plej-ofa za Ligu Evrope, dok su Bor i Ruma u EHF kupu.
Crveno-bele nisu imale sreće na žrebu u Beču, dobile su za rivala veoma jaku Koronu iz Brašova, tim iz jedne od najjačih liga na svetu. Katarina Krpež Šlezak, doskorašnji kapiten Srbije, ne brani više boje rumunskog kluba (vratila se u Mađarsku). Na klupi domaćina sedeće Norvežanin Bent Dal, bivši selektor naše reprezentacije koju je odveo na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj prošle godine posle dvomeča sa Slovenkama.
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Imaće Zvezda podršku navijača u Brašovu. Srpski šampion je napravio respektabilan tim za domaća takmičenja gde ne bi trebalo da ima dostojnog rivala u borbi za trofeje, a videćemo da li je spreman za Ligu Evrope. Prošle sezone je Zvezda stala na poslednjem stepeniku od mađarskog Estergoma, uz jak otpor favorizovanom tim iz komšiluka, a sada je tim Šandora Raca u prvom kolu kvalifikacija dobio najtežeg mogućeg rivala.
16.00: (1,60) Ferencvaroš (8,00) ĆSM Bukurešt (2,85)
Zvezda je dovela zvučna pojačanja prethodnog leta, od reprezentativki Srbije Aleksandre Vukajlović, Nevene Radić i Katarine Bojičić, Nemice Najne Klajn, Nataše Tomić (devojačko Lovrić), Makedonki Elene Gjorgjijevske i Jovane Micevske, potencijalne povratnice u nacionalni tim Une Obrenović i Moli Kubine, levoruke Lare Stanić… Ostale su i perjanice iz prošle sezone, Teodora Majkić, Aleksandra Stamenić, Tijana Simić, Jelena Agbaba, iskusni golman Ana Kačarević… Puca se na visoko u Ljutice Bogdana.
Celo leto je Korona Brašov bila u fokusu, pa Zvezda nije dozvolila šest reprezentativki da budu sa selekcijom Srbije na Trofeju Makedonije u Ohridu, kako bi se spremile za izazov i dvomeč sa Koronom. Prednost Beograđanki je što je revanš naredne nedelje na Banjici.
Naisa je izvukla lakšeg rivala, tursku Bursu, i to je rival koga tim Bobana Živkovića može da eliminiše.
Boranke su već u trećem kolu najslabijeg evropskog takmičenja. Krivaja iz Bosne i Hercegovine igraće oba meča na istoku Srbije. U petak je tim Zorana Barbulovića slavio sa 38:26, pa je današnji (16.00) revanš samo formalnost.
Ruma će imati vatreno krštenje u Evropi. Prošle sezone petoplasirani tim ARKUS lige dobio je šansu umesto Mladosti iz Nove Pazove koja je odustala od takmičenja. Tim iz Srema za rivala ima slovenačko Velenje i ima šansu da se plasira u narednu fazu EHF kupa.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE (Ž) – 1. KOLO
Subota
18.00: Naisa – Bursa
Nedelja
15.00: Korona Brašov – Crvena zvezda
EHF KUP (Ž) – 2. KOLO
Subota
16.00: Krivaja – Bor, prvi meč 26:38
19.00: Ruma – Velenje