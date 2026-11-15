Svako kolo – nova vrteška kvoterbekova: Kapetan Kirk opet vodi Minesotu
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 11:23
Derbi dana u 10. kolu NFL šampionata je duel na Lembo fildu (19.00), gde stižu Vajkingsi sa trećim vođom napada ove sezone. Konačno na delu gledamo i ovogodišnjeg prvog pika na draftu Fernanda Mendozu u Las Vegasu
Promene kvoterbekova obeležile su dosadašnji tok sezone u NFL šampionatu, a došli smo u drugu polovinu kada se dele karte za uvek pakleni januar i plej-of. Minesota je počela sezonu sa 6-0, ali je onda upisala dva poraza. Smenjivali su se na pozicijama kvoterbekova Kajler Mari i Karson Venc. Prvi je i dalje povređen, drugi je bio užasan prošle nedelje u porazu od Bafala (6:23) u Mineapolisu.
Prethodne nedelje su Vajkingsi napravili trejd sa Las Vegasom, poslali trećeg pika na draftu za veterana Kirka Kazinsa koji je pet godina bio vođa napada Minesote, od 2018. do 2023. Dolazi u tim koji ima najbolju odbranu lige, ali i očajan napad. Prosperiraće sigurno elitni risiver, možda najbolji u ligi, Džastin Džeferson. On ima skromne brojeve ove sezone. Jednostavno, nije ima ko da mu doda lopta, a sada će opet da sarađuje sa Kapetanom Kirkom.
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Kazins će se odmah u vatru na kultnom Lembo fildu u Grin Beju protiv sve boljih Pekersa (19.00), koji blistaju ove sezone sa sjajnim kvoterbekom Džordanom Lavom koji je u konkurenciji sa Džošom Alenom, Brokom Pardijem i Džoom Barouom u igri za MVP lige.
19.00: (1,70) Grin Bej Pekers (13,0) Minesota Vajkings (2,40)
Trčanje Pekersa je najgore u ligi, povredio se i startni raning bek Džoš Džejkobs, ali zato vođa Siraša šalje teledirigovane lopte ka dvojici risvera, Kristijanu Votsonu i Metjuu Goldenu. Posle nedelje su obojica prebacili 150 jardi u pobedi u Bostonu protiv Nju Inglanda. Čak 45 poena su Pekersi spakovali prošlosezonskom učesniku Superboula, i to za tri četvrtine.
Gledaćemo revolveraški obračun Lava i Kazinsa. I pored sjajnih odbrana oba tima, trebalo bi da gledamo meč s velikim brojem poena.
Kazins je dosad branio boje Rejdersa, i imao solidan učinak od 4-5, a posle trejda u Minesotu, startni kvoterbek biće mladi Fernando Mendoza, prvi pik na ovogodišnjem draftu. Procene su u Las Vegasu da je ruki spreman za velika dela, da bi ova sezona trebalo da bude gurnut u vatru, da bude vođa napada za Razbojnika iz Nevede za narednih 10 godina. Imaće težak debi protiv jedne od najboljih odbrana, Sijetl Sihoksa. Za branioca trofeja Vinsa Lombaardija opet neće igrati startni kvoterbek Sem Darnold, a menjaće ga skromni Dru Lok.
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U problemu sa kvoterbekovima su u Arizonu. Poslali su Džejkobija Briseta u Baltimor, a povredio se prošle nedelje njegova zamena, Gardner Minšu. Na megdan Remsima napad će da predvodi malo poznati Karson Bek. I tim iz Los Anđelesa biće desetkovan u narednim mečevima, bez dvojice elitnih risivera, Puke Nakue i Devontea Adamsa.
15.30: (1,70) Detroit Lajons (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)
Na mestu kvoterbeka za Klivlend protiv Hjustona se vraća posle meča pauze iskusni Dešon Votson. Prošle nedelje je u Nju Orleansu napad prevodio mladi Šadur Sanders. Kanzas će biti oslabljen u Atlanti (19.00) bez glavne napadačke sile, raning beka Keneta Vokera. Nedeljni program kreće iz Minhena (15.30) gde se očekuje meč na veliki broj poena Detroita i Nju Inglanda. Debi za San Francisko imaće i veteran pojačanje iz Indijanapolisa, Kinan Alen. I dalje je van stroja Majk Evans, ali dobra vesta za Fortinajnerse je da se u Dalasu (22.25) vraća Dibo Samjuel.
NFL – 10. KOLO
Njujork Džajants – Vašington Komanders 21:24 (0:0, 7:10, 7:7, 7:7)
Nedelja
15.30: (1,70) Detroit Lajons (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)* igra se u Minhenu
19.00: (6,50) Tenesi Tajtens (16,0) Džeksonvil Džeguars (1,15)
19.00: (2,55) Atlanta Falkons (14,0) Kanzas Siti Čifs (1,60)
19.00: (5,40) Njujork Džets (15,0) Bafalo Bils (1,20)
19.00: (1,80) Nju Orleans Sejnts (13,0) Karolina (2,20)
19.00: (2,70) Klivlend Brauns (14,0) Hjuston Teksans (1,55)
19.00: (1,60) Indijanopolis Kolts (14,0) Majami Dolfins (2,55)
19.00: (1,70) Grin Bej Pekers (13,0) Minesota Vajkings (2,40)
22.05: (5,40) Arizona Kardinals (15,0) Los Anđeles Rems (1,20)
22.05: (3,70) Las Vegas Rejders (14,0) Sijetl Sihoks (1,35)
22.25: (2,70) Dalas Kaubojs (14,0) San Francisko Fortinajners (1,55)
Ponedeljak
02.20: (1,60) Sinsinati Bengals (14,0) Pitsburg Stilers (2,55)
Utorak
02.15: (1,55) Baltimor Rejvens (14,0) Los Anđeles Čardžers (2,70)
***kvote su podložne promenama