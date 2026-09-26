Tek što je borba potvrđena, Fjuri već pali vatru pred spektakl

Najveća dilema pre nego što je borba zakazana bila je upravo lokacija. Organizatori događaja insistirali su da se meč održi u Americi, dok Džošua nije želeo da odustane od dogovora da se duel dvojice Britanaca održi u njihovoj zemlji. Na kraju je sve zakazano za 11. decembar u Kardifu, ali izgleda da je sada zapelo na drugoj strani.

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Prema Fjurijevim tvrdnjama, problem sada predstavlja odnos Herna i Vajta. Čelnik UFC-a, koji vodi „Zuffa Boxing“, postavljen je za glavnog promotera spektakla, a upravo je Vajt ranije insistirao da se borba održi u Njujorku. Fjuri sada tvrdi da su nesuglasice dvojice promotera jedan od glavnih razloga zbog kojih je meč ponovo doveden u pitanje.

Na Instagramu je potom uputio salvu uvreda na račun Džošue i njegovog promotera, tvrdeći da pokušavaju da se izvuku iz borbe.

"Udarne vesti, Entoni Džošua i Edi Hern pokušavaju da se povuku iz ovog meča. Sada govore da se on neće boriti. Oni su obične kukavice. Sve je uglavnom zbog ega Edija Herna, koji izmišlja milion različitih stvari i preti: ‘Nećemo se boriti’. Kakva kukavica. Ej-Džej, trgni se, ti kukavice koja maše belom zastavom. Znaš da se sada vraćamo kući. Kralj Cigana se vraća u Ujedinjeno Kraljevstvo da te razbije pred svim mojim navijačima u Velsu".