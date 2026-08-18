Terzić nije hteo da skraćuje spisak, sve poveo na EP
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 15:04
Odbojkašice spremne za put u Brno
Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Srbije u sredu ujutru putuje u Brno, gde će od 21. avgusta do 6. septembra igrati na Evropskom prvenstvu 2026. godine.
Selektor Zoran Terzić odredio je spisak od 15 odbojkašica koje će predstavljati Srbiju na kontinentalnom šampionatu.
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Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković
Korektori: Tijana Bošković, Anja Zubić
Libera: Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin
Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić, Ljubica Milojević
Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić, Nađa Antonović.
U stručnom štabu su Zoran Terzić, Branko Kovačević, Stevan Ljubičić i Igor Žakić, statističari Bojan Perović i Bojan Stupar, kondicioni treneri dr Vladimir Banković i Marko Stojanović, fizioterapeuti Siniša Mladenović i Antonio Tome del Olmo, doktor dr Dejan Aleksandrić i tim menadžer Dimitrije Pušić.
Srbija će takmičenje početi u B grupi, koja se igra u Brnu, a protivnici će joj biti Austrija, Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina.
Prvi meč srpske odbojkašice odigraće u petak, 21. avgusta od 14 časova protiv Austrije. Dva dana kasnije, u nedelju od 19 časova, sledi duel sa Češkom, dok će Srbija u ponedeljak, 24. avgusta od 19 časova igrati protiv Bugarske.
Četvrti meč u grupi zakazan je za sredu, 26. avgusta od 19 časova protiv Grčke, dok će grupnu fazu završiti u četvrtak, 27. avgusta od 16 časova protiv Ukrajine.
U A grupi, koja se igra u Istanbulu, nalaze se Turska, Poljska, Nemačka, Slovenija, Letonija i Mađarska, dok su u C grupi u Bakuu Azerbejdžan, Portugalija, Holandija, Belgija, Španija i Rumunija.
D grupu u Geteborgu čine Švedska, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora.
Plasman u osminu finala izboriće po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. U osmini finala ukrštaju se grupe A i C, odnosno B i D.
Utakmice osmine finala i četvrtfinala biće odigrane u Istanbulu i Brnu, dok će se polufinala i mečevi za medalje igrati u Istanbulu.