Terzić nije hteo da skraćuje spisak, sve poveo na EP

Tehničari: Maja Ognjenović, Slađana Mirković

Korektori: Tijana Bošković, Anja Zubić

Libera: Aleksandra Jegdić, Bojana Gočanin

Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić, Ljubica Milojević

Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić, Nađa Antonović.

U stručnom štabu su Zoran Terzić, Branko Kovačević, Stevan Ljubičić i Igor Žakić, statističari Bojan Perović i Bojan Stupar, kondicioni treneri dr Vladimir Banković i Marko Stojanović, fizioterapeuti Siniša Mladenović i Antonio Tome del Olmo, doktor dr Dejan Aleksandrić i tim menadžer Dimitrije Pušić.

Srbija će takmičenje početi u B grupi, koja se igra u Brnu, a protivnici će joj biti Austrija, Češka, Bugarska, Grčka i Ukrajina.

Prvi meč srpske odbojkašice odigraće u petak, 21. avgusta od 14 časova protiv Austrije. Dva dana kasnije, u nedelju od 19 časova, sledi duel sa Češkom, dok će Srbija u ponedeljak, 24. avgusta od 19 časova igrati protiv Bugarske.

Četvrti meč u grupi zakazan je za sredu, 26. avgusta od 19 časova protiv Grčke, dok će grupnu fazu završiti u četvrtak, 27. avgusta od 16 časova protiv Ukrajine.

U A grupi, koja se igra u Istanbulu, nalaze se Turska, Poljska, Nemačka, Slovenija, Letonija i Mađarska, dok su u C grupi u Bakuu Azerbejdžan, Portugalija, Holandija, Belgija, Španija i Rumunija.

D grupu u Geteborgu čine Švedska, Italija, Francuska, Slovačka, Hrvatska i Crna Gora.

Plasman u osminu finala izboriće po četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe. U osmini finala ukrštaju se grupe A i C, odnosno B i D.

Utakmice osmine finala i četvrtfinala biće odigrane u Istanbulu i Brnu, dok će se polufinala i mečevi za medalje igrati u Istanbulu.